Președintele PNL, Ludovic Orban, spune că liderul PSD Liviu Dragnea, "nu curaj să scoată capul în lume" și se ascunde "ca un șobolan" în sediul din Kiseleff, unde joacă "Angry Birds".

"Am fost săptămâna aceasta în fiefuri PSD, m-am dus la Câmpulung unde este primar PSD, n-am văzut picior de PSD ca să nu mai zic că nu l-am văzut pe Dragnea. Am fost unde este Dacia Renault la Mioveni, unde primarul PSD a fost ales în 2016 cu 90%, nu am văzut picior de PSD și nu l-am văzut pe Dragnea. (...) Am fost la Zilele Turnului Severin, cu primar PSD, nu am văzut picior de PSD, nu l-am văzut pe Dragnea. L-a văzut cineva pe Dragnea în vreun loc din județele, din localitățile în care trăiți? Dragnea nu are curaj să scoată capul în lume în nicio localitate din țara asta, se ascunde ca un șobolan în Kiseleff unde joacă <<Angry Birds>>. Ați auzit de așa ceva? A înnebunit complet omul Ăsta! Ăsta mai poate să conducă România?", a declarat Ludovic Orban la Focșani.