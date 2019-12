Premierul Ludovic Orban a declarat joi că nu acceptă să dea din nou bani Primăriei Capitalei din Fondul de rezervă al Guvernului, afirmând că nu vrea să plătească "factura pentru companiile de nababi înființate de Firea".

Într-o reacție pe pagina sa de Facebook, Gabriela Firea spune că, dacă Guvernul nu va aloca banii, va face plângeri penale pentru abuz în serviciu premierului, ministrului de Finanțe și funcționarilor care validează bugetul.

"În cazul în care Guvernul Orban nu va da curs solicitării noastre, atunci îi informez că vom formula plângeri penale pentru abuz în serviciu pe numele domnului prim-ministru și pe numele ministrului Finanțelor Publice, precum si pe cele ale functionarilor publici care vor valida un buget ilegal pentru Primaria Capitalei, care va fi pusa in situatia sa nu poata achita subventia la tranportul public in comun, energie termica, cheltuielile cu cele 19 spitale, creditele contractate in trecut de alti primari (de dreapta), continuarea investitiilor urgente in infrastructura pentru fluidizarea traficului, deja demarate", a scris Firea pe pagina ei de Facebook.

Tot ea a scris că pentru ea "Ludovic Orban = Liviu Dragnea. Se răzbună pe locuitorii Bucureștiului pentru a lovi politic în persoana primarului general".





"Aș vrea să vă mai surprind cu o cerere din partea Primăriei Capitalei de 677 de milioane de lei", a spus ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan, la începutull ședinței de Guvern.

În replică, premierul Orban a spus: "Primăria București a beneficiat de alocare din fondul de rezervă de 100 de milioane și mi se pare o neobrăzare să mai formulezi o cerere de 677 de milioane. Ce vrea, să plătim noi factura pentru companiile de nababi înființate de Firea? Nu acceptăm așa ceva sub nicio formă".