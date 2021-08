Ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu, va trebui să învețe "pe repede înainte" toate cunoștințele necesare pentru exercitarea acestei funcții, a afirmat marți președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, informează Agerpres.

El a comentat astfel, la finalul ședinței coaliției de guvernare, faptul că Dan Vîlceanu nu a știut care este salariul minim pe economie.

"Prezența domnului ministru Vîlceanu a fost justificată. (...) Ar fi culmea să spun că mi se pare în regulă (declarația - n.r.). Știți foarte bine că eu am votat împotriva desemnării domnului Vîlceanu, mi-am exprimat rezerve serioase și am spus că există riscuri serioase. Eu am mai făcut o analiză. Din punctul meu de vedere, trebuie îndeplinite anumite exigențe care țin de experiențe de management în domeniul respectiv și de o anumită cunoaștere. Acum va trebui să învețe. Toate cunoștințele necesare pentru exercitarea acestei funcții trebuie să le învețe pe repede înainte", a afirmat Orban.