Premierul desemnat Ludovic Orban s-a declară mulțumit de negocierile pe care le-a avut marți cu partidele politice parlamentare și spune că au fost făcuți "pași importanți înainte" în ceea ce privește instalarea Guvernului său.

"Negocierile au decurs bine, ne-am înâeles în aproape toate punctele, cu aproape fiecare formațiune politică am convenit un cadrul de colaborare care va fi materializat sub forma unor înțelegeri validate de conducerea PNL și în conducerea formațiunilor politice. Suntem pe un drum bun. Am făcut pași serioși înainte și sunt la fel de încrezător ca și din momentul desemnării, că șansele noastre de a reuși învestirea Guvernului sunt foarte mari", a explicat Ludovic Orban.

Legat de întâlnirea cu USR, Orban a spus că discuția a fost " foarte bun, în care a existat o dorință de înțelegere de ambele părți" și n-a existat nicio problemă pentru a ajunge la un acord.

Cu UDMR a spus că au convenit elementele unui Acord de colaborare parlamentară, iar referitor la PMP, premierul desemnat speră că "vor reflecta la decizia pe care o vor lua și vor susține Guvernul".

Orban a precizat că nu a ajuns la un acord cu PMP pentru că nu vrea înființarea unui Minister pentru Relația cu Republica Moldova, dar acceptă înființarea unui departament în dubordinea premierului care să coordoneze relația cu vecinii de peste Prut.