Premierul Ludovic Orban, a catalogat luni seara drept demagogic demersul parlamentarilor care au anunțat că vor demisiona înainte de terminarea mandatului pentru a nu mai beneficia de pensie specială.

”O minciună mai gogonată mai rar mi-a fost dat să aud. Sunt obișnuit cu PSD că minte și când respiră, dar n-aș fi crezut că sunt capabili de o asemenea demagogie mincinoasă. În primul rând, domnul Ciolacu si cu ceilalti pesedisti, pe care i-a anunțat că își dau demisia ca să nu mai beneficieze de pensie specială, cei mai multi au mai multe mandate, deci ei deja beneficiază de pensii speciale. Ciolacu are un mandat întreg, 2012-2016, fiind la un al doilea mandat”, a declarat luni seara, la Realitatea Plus, președintele PNL.

”În al doilea rând, să minți cu atâta nerușinare românii, spunând că, dacă îți dai demisia înainte de finalizarea mandatului tu nu mai beneficiezi de pensie specială, este de neacceptat. Pentru că nu este adevărat că cine isi da demisia nu mai beneficiază de pensie specială. I se calculeaza pensia specială proporțional cu numărul de..., perioada din mandat pe care și-a petrecut-o. Adică dl Ciolacu va avea, din 4 ani de mandat, calculată indemnizația pentru acest mandat o zi in minus. Deci, este practic o..., nici nu pot sa calific această declarație (referitoare la demisie - n.r.). PSD a inventat pensiile speciale”, a mai declarat Ludovic Orban.

În replică, liderul PSD Marcel Ciolacu l-a acuzat și el pe Ludovic Orban că minte: ”Eu sunt la al doilea madat, dar și acum 4 ani am făcut același gest, în ultima zi mi-am dat demisia, ca să nu beneficiez de pensie special. Așa am simțit eu că este corect. Acum, fac același gest, cu o zi îmi dau demisia. A spus o minciună mare, nu am un mandat întreg, dumneavoastră, aveți două mandate, domnule Orban”.

Potrivit paginii oficiale a Camerei Deputaților, mandatulu lui Marcel Ciolacu în legislativul 2021-2016 a încetat pe 19 decembrie.