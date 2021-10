Ludovic Orban vorbește despre înființarea unui alt partid, când va fi convins că PNL a devenit o carcasă.

Fostul președinte al PNL i-a acuzat pe șeful statului Klaus Iohannis și pe premierul Florin Cîțu că ”au aruncat în aer stabilitatea României” și că au distrus PNL.

Orban a subliniat că președintele Klaus Iohannis ”vrea un PNL progresist”, dar a făcut apel la liberali să își ”apere valorile”.

”Domnul Cîțu, ne uităm în moțiunea care a câștigat Congresul și vedem că nu are nimic din filonul național, din ceea ce înseamnă relația firească cu morală creștină, apărarea satului român. Știe tot partidul că Iohannis și-a dorit că partidul să fie mai degrabă progresist. Nu știu de ce. Cam bate un vânt nu foarte pe gustul românilor și în general al Europei Centrale, care e împotriva identității naționale, care încearcă să nege niște lucruri care sunt așezate în mod firesc în societatea noastră de mult timp. Asta nu înseamnă că noi trebuie să fim altceva decât suntem noi, avem specificul nostru, personalitatea noastră, trebuie să ne apărăm valorile noastre indiferent de ce vânt bate”, a declarat fostul lider al PNL.

Orban a mai spus că e gata să creeze o nouă construcție politică.

”Când voi fi convins că PNL-ul a devenit o carcasă care nu mai are nicio legătură cu partidul istoric, sunt gata inclusiv să creez o construcție politică care să continue trecutul Partidului Național Liberal, pentru că în momentul de față, cei care conduc astăzi partidul nu au nicio legătură cu Partidul Național Liberal și n-au nicio legătură cu lucrurile în care eu cred. Întotdeauna am susținut lucruri fundamentale care au făcut parte din istoria Partidului Național Liberal și la care nu avem voie să renunțăm", a declarat duminică seara, la Realitatea Plus, Ludovic Orban.