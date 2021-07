Liderul PNL, Ludovic Orban, susține că nu înțelege de ce premierul Florin Cîțu vrea să fie ministru interimar la Ministerul Finanțelor timp de 45 de zile, în condițiile în care PNL are "o mulțime de specialiști"

"Așa cum am declarat și înainte de revocarea domnului ministru Nazare, să vă uitați la datele bugetare și veți vedea că nu există absolut niciun fel de motiv pentru revocarea ministrului Finanțelor. De altfel, nici acum nu înțeleg de ce premierul spune că stă 45 de zile, în condițiile în care PNL are o mulțime de specialiști de valoare în domeniul finanțe-buget, care ar putea să gireze, ca titulari, portofoliul. De la Bogdan Huțucă, Sebastian Burduja, Lucian Heiuș, avem o echipă extrem de puternică în zona de finanțe publice și personal nu înțeleg de ce trebuie să stea premierul 45 de zile", a spus Orban, întrebat dacă este de acord cu remanierea miniștrilor odată cu execuția bugetară.

Ludovic Orban a mai precizat că va avea o discuție cu Florin Cîțu pentru a demara procedura de desemnare a ministrului Finanțelor.

"Nu sunt de acord cu nicio altă remaniere, v-o spun din capul locului. Noi am modificat, am suplimentat acordul de coaliție în care am stabilit că trebuie să existe un mecanism obiectiv, nimeni nu contestă prevederile constituționale și atributul constituțional al premierului, suntem într-o coaliție și este necesară o discuție obiectivă a activității miniștrilor", a mai punctat Orban.