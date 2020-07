Premierul Ludovic Orban a declarat vineri că l-a întristat decizia procurorilor DIICOT în dosarul 10 august, decizie pe care nu o înțelege.

"Este o decizie care m-a întristat, o decizie pe care nu o înțeleg, o decizie care este contrară a ceea ce au pățit toți protestatarii din Piața Victoriei și contrară a tot ceea ce au văzut la televizor oamenii. Cred că există posibilități de a schimba lucrurile. În ceea ce mă privește pe mine, consider că orice vinovat trebuie pedepsit și că acest lucru trebuie realizat de justiția din România. Pe de altă parte, nu îmi cereți să dau ordine procurorilor și nu îmi cereți să fac ceea ce au făcut alții și anume să intre cu bocancii în activitatea justiției, pentru că nu o să o fac!", a afirmat vineri Orban, la sediul MAI, întrebat despre decizia dată de procurorii DIICOT în dosarul "10 august".

Premierul s-a referit și la decizia de preluare a dosarului de către DIICOT, care s-a luat în perioada în care ministru al justiției era Tudorel Toader, iar șeful DIICOT-ului - Felix Bănilă.

"Ce s-a întâmplat în perioada respectivă, de ce s-a ajuns la acest rezultat? Nu pot să vă dau răspunsul la această întrebare. În ceea ce ne privește pe noi, noi am desecretizat dosarul, am pus la dispoziția procurorilor toate înregistrările de pe rețea, prin decizia ministrului de Interne. De asemenea, am oferit tot concursul organelor de cercetare penală pentru aflarea adevărului și ne menținem această atitudine", a spus Ludovic Orban.

DIICOT a decis miercuri clasarea dosarului privind violențele din data de 10 august 2018 de la protestul antiguvernamental din Piața Victoriei.