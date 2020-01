Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara că obiectivul politic al PNL este alegerea primarilor în două tururi. Dacă nu trece proiectul de lege prin Parlamentul, Guvernul are în vedere o OUG sau angajarea răspunderii.

”PNL susține alegerea primarilor în două tururi. Am depus un proiect de lege, care e în dezbaterea Camerei Deputaților, am căutat să ajungem la vot final, există un număr de 173-174 de deputați care ar putea să voteze în favoarea acestui proiect de lege. PSD a recurs la un tertip procedural jenant în Parlament, adică a scos de la naftalină Comisia de cod electoral - formată prin hotărârea camerelor reunite, i-a prelungit cu trei luni activitatea și a trimis proiectul de lege ... la un punct de vedere în Comisia de cod electoral, în încercarea de a prelungi termenul de intrare în dezbatere a plenului Camerei Deputaților. Vom încerca să aducem proiectul în plenul Camerei Deputaților, să încercăm o mobilizare, astfel încât să putem să trecem proiectul de lege”, a declarat la Realitatea PLUS premierul Ludovic Orban.

În cazul în care această variantă nu va funcționa, mai sunt alte două: angajarea răspunderii și varianta OUG, a adăugat premierul.

El a mai spus că acesta e un obiectiv politic al PNL. În plus, peste 85% dintre români își doresc alegerea primarilor în două tururi, pentru a le conferi o ”legitimitate solidă”.

Discuții la Cotroceni privind anticipatele

Președintele Klaus Iohannis îl primește vineri, la Palatul Cotroceni, pe premierul Ludovic Orban, începând cu ora 11:00. Una dintre temele de discuție se referă la alegerile anticipate.

Klaus Iohannis a declarat, în conferința de joi seara, că va discuta vineri cu Ludovic Orban despre modul în care se pot declanșa alegerile anticipate. Președintele a precizat că ia în calcul inclusiv demisia premierului, refuzând să spună dacă ulterior l-ar desemna tot pe Ludovic Orban pentru a conduce Guvernul.