Președintele PNL, Ludovic Orban, a povestit miercuri că și el a fost implicat în mai multe incidente rutiere, dar niciodată nu s-a urcat băut la volan. Totuși, acesta a rămas fără permis trei luni de zile și a răsturnat o mașină la Iași.

"Niciodată nu am condus sub influența băuturilor alcoolice. Am fost supus frecvent la testul de alcoolemie și niciodată nu am consumat alcool la toate testele la care am fost supus. Amendă de circulație am luat. În campania prezidențială din 2004 m-am deplasat la Slobozia (...) și mergeam cu o viteză un pic cam mare și m-a luat radarul. Am avut trei luni de zile suspendat permisul. Am mai avut incidente de-a lungul timpului. M-am răsturnat cu mașina la Iași", a spus Orban, întrebat dacă a luat vreo amendă de circulație sau dacă a condus băut.

Acesta a mai spus că a avut mai multe incidente de-a lungul timpului, dar foarte multe au fost din cauza unor defecțiuni tehnice.

În 2007, Ludovic Orban a mai fost implicat într-un accident rutier, pe Șoseaua Cotroceni din Capitală. El a rănit o adolescentă de 14 ani, care a suferit o contuzie la braț.

În 2015, Orban, la acea dată deputat, s-a răsturnat cu o mașină Dacia Logan pusă la dispoziție de Camera Deputaților. Accidentul a avut loc în localitatea Sârca din județul Iași.

Ludovic Orban a povestit atunci cum s-a produs accidentul din 2015:

"Spre deosebire de restul părților de carosabil, în viraj, în zonă era un fel de mâzgă. A intrat în derapaj mașina, a derapat înspre sensul opus, din care veneau mașini. (...) Nu am avut viteză, cred că am avut o viteză aproape la limita legală, în jur de 65-70 de kilometri", spunea Orban.

Tot el adăuga atunci că alcoolemia i-a fost testată, însă toți cei care îl cunosc știu că "eu nu consum alcool”.