Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat joi că va modifica Hotărârea de Guvern prin care se va mări salariul minim pe economie cu 100 de lei, în cazul în care Guvernul Dăncilă va lua o asemenea decizie.

"Îi somez să nu adopte nicio hotărâre, nu au capacitatea de a adopta o astfel de hotărâre, care are un impact economic important, care are un impact asupra mediului de afaceri și care are consecințe bugetare. Acest guvern nu are dreptul legal de a adopta o astfel de hotărâre de guvern. Dacă, totuși, vor vrea să adopte o astfel de hotărâre de guvern, o vom modifica", a declarat joi, la Palatul Parlamentului, Ludovic Orban, explicând că salariul minim trebuie să fie calculat prin aplicarea unui mecanism obiectiv și predictibil.

El a mai spus că trebuie reparate rapid "toate stricăciunile" făcute de guvernarea PSD: "Venim într-un moment foarte dificil pentru țară. Nu ne așteaptă nici aplauze, nici aprecieri, nici laude. Există o așteptare mare din partea românilor ca aceia care preiau guvernarea să se dedice încă din prima zi servirii interesului public și rezolvării problemelor grave cu care se confruntă astăzi România. Suntem puși în fața unei situații în care trebuie să rezolvăm rapid aproape toate stricăciunile care au fost făcute de guvernarea PSD și, mai mult decât atât, să punem bazele unor reforme solide care să ducă la modernizarea României".