Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a declarat luni că președintele Klaus Iohannis trebuie să se gândească la soarta PNL, pentru că PNL și-a onorat toate angajamentele în legătură cu președintele României.

"Președintele Iohannis a obținut al doilea mandat sprijinit de PNL. Și în primul mandat, am povestit că eu m-am retras din candidatura la președinția PNL ca să fie Klaus Iohannis președintele PNL, ca să aibă poziția de candidat la Președinția României. Decizia mea de retragerea a fost un sacrificiu personal, mă alegeam probabil președintele PNL, după eșecul USL și după demisia lui Crin Antonescu, mă alegeam cu aplauze, nu cu voturi. Am renunțat la poziția de președinte al PNL pentru că am considerat că trebuie să alegem în funcția de președinte al PNL un membru PNL care să aibă șanse maxime să câștige Președinția României și s-a dovedit o alegere extrem de potrivită. Klaus Iohannis a fost ales președintele PNL și a câștigat alegerile prezidențiale din 2014. În 2019 l-am susținut cu toată forța, PNL l-a sprijinit. (...) Președintele Iohannis este la al doilea mandat, cred că PNL și-a onorat toate angajamentele în legătură cu președintele României și cred că este extrem de important ce se întâmplă în continuare cu PNL. (...) Cred că inclusiv președintele Iohannis trebuie să se gândească la soarta PNL", a spus Orban la Realitatea Plus, citat de Agerpres.

El a adăugat că soarta PNL nu poate fi aceea de a fi "sub asediu" din cauza faptului că un reprezentant al partidului, aflat în funcția de premier, "nu a avut curajul să comunice public", nici măcar președintelui, niște puncte din biografie.

"Și ajungem acum ciuca miștourilor. Nu vreau să vă spun că aproape mi-e frică să deschid internetul, pentru că există un izvor nesecat de glume și de batjocură. Nu mai vorbesc de atacurile sistematice pe care le înregistrăm împotriva PNL nu neapărat pentru cum se guvernează, ci din cauza unei situații în care premierul nu știe să trateze o astfel de situație. Politica are o dimensiune morală profundă. În politică, atunci când ești confruntat cu astfel de situații și mai ales când deții o funcție atât de importantă, nu poți să fii evaziv, nu poți să fii arogant, nu poți să fugi de întrebări. Trebuie să dai explicații, pentru că altfel orice semn de întrebare care rămâne va genera cercetări ulterioare și presiune ulterioară asupra ta ca om public", a afirmat Orban.