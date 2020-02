Echipele județene USR Sibiu și PLUS Sibiu au semnat primul protocol de alianță politică locală, în baza Protocolului de Asociere al Alianței semnat la nivel național.

„Am făcut încă un pas care ne duce mai aproape de fuziunea dintre USR și PLUS, așteptată și dorită de cetățeni. Filialele județene din Sibiu sunt primele, la nivel național, care au semnat un astfel de protocol ce crează autonomie locală și orice neînțelegeri se mediază și la nivel județean, nu doar național. Împreună cu colegii mei din USR și PLUS Sibiu, ne dorim să deschidem drumul și pentru alte filiale, iar coordonarea comună a politicilor publice și comisiilor comune de lucru va întări alianța la nivel județean și local. Mă bucur că aducem buna colaborare din cele două campanii, europarlamentare și prezidențiale și într-o formă scrisă. Vom începe să prezentăm proiectele comune pentru județul Sibiu și UAT-uri și ne dorim să vorbim cu cât mai mulți oameni. De acum, trebuie să construim împreună”, a declarat Adrian Echert, președintele USR Sibiu.

Prin semnarea acestui protocol de alianță politică locală, s-a format Comisia Județeană de Coordonare a Alianței care, după ce candidații vor fi validați de ambele partide la nivel local, validează candidații comuni ai Alianței USR PLUS.

„Astăzi am făcut un pas important pentru întărirea Alianței USR PLUS la nivelul județului Sibiu. Protocolul de asociere semnat între USR și PLUS Sibiu este un act de unitate ce reprezintă voința majorității membrilor celor două filiale județene. Acest protocol reglementează colaborarea în alianța locală necesară desfășurării alegerilor locale și parlamentare ce vor avea loc în acest an. De astăzi, Alianța USR PLUS va acționa ca un singur partid, având un Comitet Executiv unic. Doresc să transmit că noi, Alianța USR PLUS, am înțeles dorința celor care ne susțin, că împreună suntem una din principalele forțe politice din Județul Sibiu și doar împreună vom câștiga alegerile”, a declarat Raul Apostoiu, președinte PLUS Sibiu.



În acest moment la nivelul județului Sibiu atât USR, cât și PLUS sunt în plin proces intern de desemnare a candidaților pentru alegerile locale, fiind în curs inclusiv negocieri pentru listele comune de candidați ale Alianței USR PLUS.