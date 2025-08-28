O Ordonanță de urgență care vizează măsuri în vederea asigurării îndeplinirii sarcinilor ce revin Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS) pentru curieratul extern al materialelor clasificate a fost adoptată joi.

Prin actul normativ, Executivul aprobă achiziționarea mijloacelor de transport auto pentru desfășurarea în condiții de siguranță a activității de curierat pentru materialele NATO și UE clasificate, de către ORNISS.

Cheltuielile necesare achiziționării autoturismelor se estimează a fi echivalentul în lei al sumei de 1,5 milioane de lei și se vor suporta din bugetul ORNISS, în limita fondurilor bugetare aprobate în cursul anului 2025.

"Aceste achiziții sunt necesare pentru că, în prezent, ORNISS desfășoară activitatea de curierat pentru materialele NATO și UE clasificate cu două autovehicule marca Volksvagen Multivan achiziționate în anul 2015. Fiecare dintre acestea au înregistrat aproximativ 200.000 km la bord și au prezentat defecțiuni majore, ceea ce a condus la eșecul unor misiuni de curierat ce implică material clasificat. În cursul anului 2025, s-a constatat că practic acestea nu mai pot fi puse în circulație Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a activității de curierat pentru materialele NATO și UE clasificate este necesară eliminarea oricăror vulnerabilități ce ar împiedica desfășurarea acesteia sub cele mai bune auspicii.", spune Guvernul.