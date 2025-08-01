Guvernul adoptă marți o OUG prin care unele proiecte din PNRR, care nu mai pot fi terminate până la 31 august 2026, vor fi oprite.

OUG pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul național de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale a fost elaborată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, iar la debutul ședinței de Guvern, premierul Ilie Bolojan a spus că astfel "clarificăm în următoarele două săptămâni proiectele care vor rămâne în program și, după clarificarea tuturor aspectelor care țin de aceste proiecte, printr-o altă OUG vom reglementa asigurarea finanțărilor și a fluxurilor financiare, în așa fel încât cea mai mare parte a acestor proiecte care sunt începute să poată fi continuate și până în a doua jumătate anului viitor".

Astfel, potrivit actului, începând cu data intrării în vigoare a prezentei OUG se suspendă încheierea sau emiterea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, agențiile de implementare și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale, după caz, așa cum sunt definiți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare cu beneficiarii astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. l) din aceeași OUG.

Măsura de mai sus se aplică până la aprobarea de către Comisia Europeană a Deciziei de modificare a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 5 decembrie 2023.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), în scopul eficientizării și accelerării implementării investițiilor, precum și pentru atingerea jaloanelor și țintelor ce fac obiectul renegocierii în Planul Național de Redresare și Reziliență, în cazuri temeinic justificate, prin memorandum inițiat de ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reformă și/sau investiții, cu avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și al Ministerului Finanțelor, Guvernul poate autoriza încheierea sau emiterea de contracte/decizii/ordine de finanțare.

După aprobarea de către Comisia Europeană a Deciziei de modificare a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 5 decembrie 2023, coordonatorii de reforme și/sau investiții, agențiile de implementare și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale, după caz, încheie sau emit contracte/decizii/ordine de finanțare numai pentru atingerea jaloanelor și țintelor ce fac obiectul Planul Național de Redresare și Reziliență modificat în urma renegocierii.

Contractele/deciziile/ordinele de finanțare finanțate din PNRR, pentru care beneficiarii instituții și autorități publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, precum și operatorii economici aflați sub autoritatea acestora, și/sau structurile de implementare nu au inițiat proceduri de atribuire a contractelor de achiziție la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sunt denunțate unilateral de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, agențiile de implementare și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale.

Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și pentru procedurile de achiziție publică pentru care nu a fost parcursă etapa de comunicare a rezultatului procedurii de achiziție publică la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Denunțarea unilaterală prevăzută la alin. (1) se realizează prin notificare care se transmite în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei OUG.

De asemenea, până la 31 decembrie 2026, contractele/deciziile/ordinele de finanțare finanțate din PNRR pentru care au fost parcurse etapele pregătitoare referitoare la elaborarea studiilor de fezabilitate, și/sau obținerea de avize și autorizații iar procedurile de achiziție de lucrări au fost finalizate fără emiterea ordinului de începere a lucrărilor se suspendă unilateral, prin notificare, de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, agențiile de implementare și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale.

Pentru programele aferente politicii de coeziune, dispozițiile art. 9 nu se aplică proiectelor care prevăd investiții publice în infrastructură și dezvoltare regională care întrunesc cerințele pentru a fi contractate, dar a căror contractare conduce la depășirea alocării inițiale aferente apelurilor de proiecte.

OUG completă poate fi consultată AICI.