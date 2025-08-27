Vicepremierul Ionuț Moșteanu a declarat, la Digi24, că în Coaliție s-a decis ca al doilea pachet cu măsuri de austeritate pe care Executivul să își asume răspunderea în fața Parlamentului va fi împărțit în 5 proiecte.

„S-a decis astăzi în grupul de lucru de la Guvern să mergem pe cinci pachete separate. Există și precedent, pe vremea domnului Boc a mai fost un moment în care s-a mers în Parlament cu două proiecte separate. Mergem cu toate cinci împreună. Este mai coerent legislativ. Asta înlătură pericolul unei decizii proaste în cazul unei verificări de neconstituționalitate”, a explicat acesta.

Vorfi proiecte pentru fiecare reformă în parte: pensiile speciale, administrația locală, sănătate și modificări fiscale. Ar putea exista modificări și în privința guvernanței corporative a companiilor de stat, acolo unde au existat neînțelegeri în ultima perioadă între PSD și USR.

