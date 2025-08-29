Guvernul se reunește vineri, de la ora 17:00, pentru a adopta al doilea pachet că măsuri fiscale, menit să reducă deficitul. Inițial, ședința era programată la ora 16:00, dar a fost amânată pentru că nu toate avizele au fost emise.

Ședința a fost din nou reprogramată, de data aceasta pentru ora 18:00.

Ședința a venit după consultările cu partenerii sociali în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social pe tema măsurilor guvernamentale cuprinse în cel de-al doilea pachet asupra căruia Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament.

Potrivit News.ro, Simion Hancescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) a declarat, vineri, după ședința Consiliului Economic și Social, care trebuie să dea aviz pe pachetul doi de măsuri fiscale, că i-a transmis premierului Ilie Bolojan că cel mai lovit domeniu este sistemul educațional și sindicatele nu vor sta cu mâinile în sân, iar întreg sistemul va fi bulversat în anul școlar viitor, pentru că vor exista proteste continue. Hăncescu a precizat că deschiderea anului școlar se va face, în premieră în România, în ultimii 35 de ani, în fața Palatului Victoria, a Palatului Cotroceni și a prefecturilor.

Și președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație (FNSA), Bogdan Șchiop, a declarat vineri, la Palatul Victoria, că ceea ce face Guvernul prin Pachetul II de măsuri fiscale înseamnă închiderea și cea mai mare politizare a administrației publice, el acuzând Guvernul că e surd și precizând că nu există niciunde precizarea, în aceste proiecte, că, dacă vor fi dați 40.000 de oameni de afară, nu vor fi angajați alții.

Guvernul a transmis că "Ilie Bolojan a răspuns punctual situațiilor semnalate de partenerii sociali și a transmis că aceste măsuri sunt absolut necesare având în vedere situația bugetară și dezechilibrele din sistem".

”În momentul de față, sunt prea puțini umeri în economia reală pe care stă această țară. La nivelul Guvernului, vom continua să mergem pe direcțiile anunțate: reducerea cheltuielilor statului, corectarea nedreptăților, creșterea veniturilor încasate la bugetul de stat și eșalonarea investițiilor. Nu este ușor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă, însă, prin punerea lor în aplicare, vom crea condiții de dezvoltare a țării în perioada următoare”, a afirmat Ilie Bolojan.

Luni, când Senatul și Camera Deputaților au fost convocate în cea de a doua sesiune ordinară a anului, premierul va merge în fața plenului reunit pentru a-și asuma răspunderea.

Ce înseamnă asumarea răspunderii guvernamentale

Angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege are drept particularitate faptul că proiectul nu mai urmează procedura legislativa prevăzută în regulamentele celor două Camere, acesta fiind supus unei dezbateri strict politice, având drept consecința menținerea în continuare sau demiterea Guverului în funcțiune prin retragerea încrederii acordate de Parlament și declanșarea, în condițiile Constituției, a proceduri pentru alcătuirea unui nou Guvern.

Angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege reprezintă o soluție extremă, la care poate recurge Guvernul atunci când, pentru adoptarea într-un timp scurt a proiectului, nici procedura de urgență și nici procedura ordonanțelor de urgență nu mai pot da rezultatele scontate.

Adoptarea unui proiect de lege, pe această cale, reprezintă nu numai o măsură de ocolire a regulilor procedurii legislative, dar și o modalitate ultrarapidă, generată de împrejurări excepționale, de adoptare a legii.

