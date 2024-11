Guvernul a aprobat în ședința de joi desecretizarea cheltuielilor cu modernizarea vilei din Str. Aviatorilor 86, despre care se spune că ar fi pregătită pentru Klaus Iohannis.

UPDATE

USR îi cere lui Marcel Ciolacu să publice lista tuturor demnitarilor care ocupă vile de la stat, afirmând că desecretizarea hotărârii prin care Nicolae Ciucă i-a dat vila de lux din Aviatorilor 86 lui Klaus Iohannis "arată doar cât de mincinoși sunt cei care ocupă acum primele trei funcții în stat și cum se folosesc ei de instituțiile statului în beneficiu personal sau de grup".

„Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă nu sunt patroni de agenție imobiliară, sunt demnitari ai statului român și, dacă își respectă funcția pe care o au, să își aducă aminte că au o obligație în fața cetățenilor și toate instrumentele la îndemână să facă ceea ce este corect. Este inadmisibil ca într-o țară democrată astfel de cheltuieli din banul public să fie ascunse, să fie ținute la secret, doar pentru că așa își doresc cei ajunși, vremelnic, la putere. România merită lideri corecți, care au curaj și care nu mint!”, declară Elena Lasconi, președinta USR.



Încă de la începutul lunii martie 2024, USR reamintește că a cerut desecretizarea Hotărârii de Guvern nr. 999 din 10 august 2022, semnată de premierul Nicolae Ciucă. Solicitarea a fost făcută de Ionuț Moșteanu, care a cerut și acces la contractul clasificat ca secret de către Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS), contract în baza căruia au fost începute lucrările de renovare de cel puțin 7 milioane de euro din Aviatorilor 86.



„Hotărârea de guvern desecretizată astăzi ne arată că președintele Iohannis i-a mințit pe români când, în urmă cu opt luni, a zis că nu știe nimic despre vila de lux din Aviatorilor și că e o temă care nu-l preocupă. La fel a mințit și Nicolae Ciucă atunci când a spus că el nu are date pentru cine pregătește RA-APPS vila de 1.200 metri pătrați. Și tot minciună și ipocrizie sunt și la Marcel Ciolacu, care a «descoperit» acum subiectul deși este premier de aproape un an și jumătate. Îi întreb pe români: dacă nu era campanie electorală și PSD și PNL nu mimau că nu se înțeleg, am mai fi văzut vreodată desecretizată hotărârea de guvern? Probabil nu. Cum la fel de probabil ar fi trecut ca fulgerul prin Parlament și legea cu dedicație pentru Iohannis, să primească săracul o funcție de senator”, declară Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR.



Tot în martie 2024, USR a solicitat clarificări privind motivele pentru care a fost secretizat contractul și criteriile care justifică această clasificare, având în vedere implicarea fondurilor publice într-un proiect de renovare a unei clădiri civile. Ulterior, când atât RA-APPS, cât și Guvernul Ciolacu au refuzat să ofere răspunsuri și să clarifice situația vilei din Aviatorilor 86, USR a cerut conducerii Camerei Deputaților să fie trimisă Curtea de Conturi la RA-APPS.



De asemenea, Uniunea susține că, datorită faptului că românii au dreptul să afle adevărul și despre celelalte imobile administrate de RA-APPS, regie care funcționează sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului (SGG) și, implicit, în subordinea premierului Marcel Ciolacu, Ionuț Moșteanu a solicitat Regiei, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, să comunice lista integrală a imobilelor deținute și a persoanelor care beneficiază de locuințe de serviciu și de protocol.



„De ce Marcel Ciolacu nu e interesat de transparență și când e vorba de celelalte vile și apartamente de la stat de care beneficiază unii politicieni? Și acelea au fost renovate din banii românilor, iar cheltuielile cu chiria și întreținerea sunt plătite tot din banii tuturor. De ce să nu știm și despre ele? Înțeleg că Marcel Ciolacu ar sta în vila pregătită în trecut pentru Dragnea, vilă în care s-au băgat de asemenea niște milioane de euro, dar tot nu poți să nu te întrebi: ce mai are de ascuns premierul PSD? Sau liniștea cui o apără Ciolacu?”, mai spune Ionuț Moșteanu.



+++

Șeful PNL, Nicolae Ciucă, a transmis că "am asistat azi la încă o demonstrație de ipocrizie marca Marcel Ciolacu cu RA-APPS folosit ca instrument politic al PSD".

"Deși are și a avut mereu puterea ca șef de partid și premier, de a desecretiza cheltuielile RA-APPS, prin Secretarul General al Guvernului, astăzi vicepremierul care are în subordine RA-APPS - Marian Neacșu, Ciolacu a preferat să desecretizeze acum doar un obiectiv din administrarea Regiei Protocolului de Stat. Evident, doar în scop electoral și folosind instituția în campanie. Îi cer să fie total transparent, începând cu sumele alocate pentru renovarea vilei sale de protocol și ale celorlalți beneficiari din Guvern", a scris Ciolacu într-o postare pe Facebook.

El susține că a ales să locuiască acasă, la Balotești, "fără luxul vilelor de stat și când am fost Șeful Statului Major al Apărării, Ministru, Prim-Ministru sau Președintele Senatului".

"În schimb, Marcel Ciolacu a locuit în vile de protocol încă din Guvernul Tudose, deși presa spune că ar deține un apartament în București. Altă dovadă de ipocrizie. Să acuzi pe alții de înclinație spre lux dar tu să îl cauți permanent. Dacă însă Marcel Ciolacu voia să se lupte cu președintele Iohannis, putea să candideze în 2014 sau 2019. Eu nu sunt președintele Iohannis!

Oamenii merită să știe cum sunt folosiți banii lor pentru astfel de privilegii. E timpul ca PSD să înceteze să abuzeze de resursele statului", a adăugat șeful PNL.



Ciucă spune și că este bine că subiectul RA-APPS a fost ridicat în atenția publicului și îi propune lui Marcel Ciolacu câteva lucruri și are și o întrebare pentru el:



1. RA-APPS să fie restructurată și reorganizată și să păstreze DOAR obligațiile ce țin de asigurarea misiunilor diplomatice și a activităților de interes național și să NU mai fie sanatoriu de lux pentru demnitari mici sau mari.



2. Este adevărat că pentru locuința pe care o folosești acum statul a cheltuit după 2016 suma de 6 milioane de euro în lucrări și renovări, așa cum dezvăluie un jurnalist?



"În altă ordine de idei, consider că e vremea să revenim la temele importante pentru români: problemele oamenilor, economia țării, securitatea, siguranța zilei de mâine, poziția noastră în UE, demografia și relația cu statul", a conchis al doilea om în stat.



+++

Executivul a transmis că Secretariatul General a inițiat și a fost aprobată, în ședința de joi, Hotărârea pentru declasificarea Hotărârii Guvernului nr.0999/2022 privind imobilul situat în Bulevardul Aviatorilor nr. 86, aflat în administrarea Regiei Autonome – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.



Hotărârea care a fost declasificată astăzi prevedea trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, cu atribuirea destinației acestuia ca reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român.



Actul normativ și anexa acestuia, care este parte integrantă a hotărârii, sunt publicate pe site-ul oficial al Secretariatului General al Guvernului (https://sgg.gov.ro/1/comunicat-de-presa-19/ )



De asemenea, atât HG, cât și hotărârea care se declasifică urmează să fie publicate în Monitorul Oficial.

+++

Vila de lux de pe Bd. Aviatorilor, renovată în urma unui contract de 9 milioane de euro din bani publici, a fost transformată în ”reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului” printr-o hotărâre de guvern semnată de premierul Nicolae Ciucă (PNL) în 2022, după cum arată documentele consultate de G4Media.

E vorba despre o hotărâre ”privind trecerea unui imobil aflat în administrarea RAAPPS din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinației acestuia ca reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului”, adoptată în guvern în iulie 2022.

În hotărâre se prevede că ”Imobilul prevăzut la Art. 1 va avea destinația de reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului”, iar clădirea e identificată în anexă drept ”Imobil cu terenul aferent din București, bulevardul Aviatorilor 86, sector 1. Teren 1110 mp”.

Într-un document din 22 noiembrie 2023 al ORNISS, înregistrat la RAAPPS pe 7 decembrie 2023 și aflat în posesia G4Media.ro, Oficiul a informat Regia că ”a eliberat SC Bog’Art SRL cu sediul social în București, str. Ion Brezoianu nr. 23, Sector 1, certificatul de securitate industrială nr. 1946 din 22.11.2023, pentru derularea contractului clasificat nr. 16313 din 26.10.2023, în care sunt gestionate informații secrete de stat de nivel SECRET al cărui beneficiar este Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.



+++

Săptămâna trecută, premierul Marcel Ciolacu a anunțat că i-a cerut secretarului general al Guvernului să declanșeze procedura de desecretizare a cheltuielilor efectuate de RAPPS la Vila din Aviatorilor nr. 86.

Pe 1 octombrie, Guvernul informa că RA-APPS a decontat până acum 13,8 milioane de lei fără TVA, echivalentul a circa 3 milioane de euro, pentru lucrările de reabilitare la vila din Str. Aviatorilor 86, conform datelor transmise la solicitarea Secretariatului General al Guvernului.

Guvernul a transmis vineri după-amiază că, după cererea premierului Marcel Ciolacu, RA-APPS informează că, din noiembrie 2021 până în prezent, la imobilul din Strada Cucu Starostescu nr. 6, administrat de regie, au fost făcute investiții ce au constat doar în montarea unei centrale termice pe gaz (100 kw). Valoarea lucrărilor este de 59.272 lei.

De asemenea, prim-ministrul a cerut Serviciului de Protecție și Pază evidența vizitatorilor/invitaților care au avut acces în imobilul RAAPPS din Strada Cucu Starostescu nr. 6.Potrivit răspunsului primit, la nivelul SPP nu există o evidență a vizitatorilor/invitaților care au acces în reședințele demnitarilor aflați în competență.

Patru milioane de lei au fost dați pe lucrări de consolidare și de mărire a capacității portante a clădirii, în timp de 6,4 milioane de lei au fost decontaț pentru lucrări de ahtectură, reprezentând finsaje interioare și exterioare.

De asemenea, 3,2 milioane de lei a fost achtaț până acum pentru lucrări la instalațiile electirce, sanitare, termice și pentru internet și TV.

Instituția nu a făcut nicio precizare referitoare la beneficiarul imoblului.

Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat a transmis în martie, imediat după apariția în presă a infomaților referitoare la imobilul din Strada Aviatorlor, că nu există nicio solicitare privind atribuirea imobilului, iar sumele plătite pentru lucrările executate până la acel moment sunt în cuantum de 2.100.000 lei. Tot atunci, regia preciza că, anterior semnării contractului cu Bog Art SRL, a executat în regie proprie lucrări la imobilul situat în Bulevardul Aviatorilor, iar lucrările au constat în desfaceri interioare și exteriore, dezafectări de instalații și evacuări de moloz și nu au necesitat acces la informații clasificate.



+++

"Românii au dreptul să știe ce cheltuieli s-au făcut acolo și dacă este adevărat că această locuință a fost repartizată președintelui Klaus Iohannis. Am văzut că președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că nu are o problemă cu desecretizarea tuturor actelor legale în această privință. De aceea, sunt convins că le va cere tuturor colegilor săi din Guvern să acționeze cu onoare, respect și predictibilitate", a scris Ciolacu într-un mesaj pe Facebook.

Pe 26 februarie, Recorder publica o investigație care arăta că, pe Bulevardul Aviatorilor din Bucuresti, într-una dintre zonele exclusiviste ale Capitalei, a apărut un șantier învăluit într-o secretomanie totală. Vila de 1200 mp, cu subsol, parter și etaj, garaj și cabină de pază, a fost, până nu demult, sediu de partid, iar, de câteva luni, e transformată, în cel mai mare secret, în reședință pentru o singură familie, după cum scrie în autorizația de construire obținută de jurnaliștii Recorder.

A doua zi după apariția investigației, Premierul social-democrat Marcel Ciolacu și ministrul liberal al Finanțelor, Marcel Boloș, au spus că nu știu nimic despre renovarea unei vile pentru care s-au alocat peste șapte milioane de euro.

Întrebat dacă renovarea vilei RA-APPS din Bulevardul Aviatorilor va costa 7 milioane de euro și ar urma să fie locuită de actualul șef al statului după terminarea mandatului, Marcel Ciolacu a ridicat din umeri.

"În primul rând, nu știu dacă cheltuielile sunt de 7 milioane, am aflat și eu ca și dumneavoastră din presă aceste sume. Este o vilă a RA-APPS-ului, nu-i nici prima, nici ultima unde se fac investiții, ele au fost renunțări de la anumite partide politice. Cu certitudine, astăzi, eu, Marcel Ciolacu, nu vă pot răspunde dacă e pregătită pentru președinte sau nu sau pentru alți demnitari, vom vedea. Secretariatul General are în subordine RA-APPS-ul, care face licitație și... depinde câți metri pătrați are, că dacă este la peste 10.000 mp nu știu cât de gigantică este investiția", a spus Ciolacu.

Premierul a spus că va cere secretarului general toate informațiile: "Haideți să ne vină toată informația de la RA-APPS".

El a reamintit că o altă vilă RA-APPS renovată pentru a fi locuită de fostul președinte Traian Băsescu a fost, în cele din urmă, închiriată unei ambasade.

"V-am spus foarte clar că nu știm dacă acea clădire este destinată președintelui... Haideți să nu... Se închiriază...știți foarte bine că altă vilă a mai fost pregătită în trecut pentru președintele Băsescu și a avut cu totul altă destinație, s-a închiriat pentru o sumă consistentă, da, către o ambasadă, da", a afirmat Ciolacu.

În martie, președintele Klaus Iohannis a avut prima reacție publică legată de controversata renovare a vilei RA-APPS din Bulevardul Aviatorilor.

"Am observat că există așa o preocupare intensă, dar este o preocupare de alegeri. Este o preocupare electorală a unora, nu este o chestiune de actualitate. Eu nu am solicitat o locuință pentru când va fi să fie, nici nu mi s-a oferit. Deci tema pentru mine este una despre care citesc în gazetă", a spus Iohannis într-o declarație comună susținută la București alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović.

Opoziția, în special USR a tot depus solicitări către conducerea Camerei Deputaților pentru a trimite Curtea de Conturi la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), dar și pentru desecretizarea cheltuielilor, însă demersurile nu au avut niciun rezultat până acum.