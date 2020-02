Cine crede că ministerele sunt conduse de miniștri este naiv, acestea fiind ale funcționarilor, în timp ce ministrul este văzut ca un fraier, care oricum vine și pleacă, a afirmat luni deputatul Varujan Pambuccian.

"Lumea mare a intrat în era post-digitală...Noi discutăm aici lucruri pe care le discutăm de 20 de ani și nu se întâmplă. Ultima mea încercare a fost în vremea Guvernului Boc, când am încercat să abordăm chestiunea asta banală de baze de date, pe care nu am putut să o facem nu din accidente de ordin tehnic, ci din cauza felului în care este organizat statul român. De asta eu m-am ocupat exclusiv de zona privată... România nu este o piață pentru industria pe care o avem. E prea mică. Problema pe care o avem este la nivelul felului în care este alcătuit statul român. De ce nu s-a făcut nimic până acum? Pentru că nimeni nu vrea să partajeze informația cu altă entitate. Cine crede că ministerele sunt conduse de miniștri, e naiv. Ministerele sunt conduse de funcționari, iar ministrul este văzut ca un fraier care oricum vine și pleacă. Ei (funcționarii din ministere - n.r.) știu să folosească aceste lucruri foarte bine. Acești funcționari nu pot fi dați jos din două motive. Pentru că, o dată, noi ne-am dus pe modul francez-belgian, de inamovibilitate a funcționarului public. Al doilea motiv este că foarte mult din Uniunea Europeană a preluat din ideile astea", a declarat Varujan Pambuccian, la conferința "Digital Transformation Agenda of Romania", organizată la București, relatează Agerpres.