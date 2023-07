Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, a avut vineri o intervenție nervoasă la Digi24, în care a acuzat postul tv că nu i-a acordat dreptul la replică în scandalul ”azilelor groazei” din Ilfov.

Pandele a susținut că instituția pe care o conduce nu avea informații despre azilele de bătrâni în care erau nereguli grave și că nu are atribuții de control în acest caz. El astfel cere Guvernului să schimbe legislația în vigoare și „să se dea atribuții și UAT-urilor, primăriilor, ca să răspundă, eventual să-și dea și ei un aviz și să facă controale periodice în aceste cămine private”. Pandele a susținut că dezvăluirile despre căminele de bătrâni au ca singur scop compromiterea politică a soției sale, Gabriela Firea, relatează Digi24.ro.

Florentin Pandele: „Este un caz foarte grav și sunt convins că toate autoritățile statului sunt de acord. Știu că se caută vinovați și trebuie să se găsească vinovații. Este o anchetă în curs, ancheta DIICOT-ului, Poliția de asemenea. Am citit și eu la câteva ore după declarații ceea ce a apărut în presă. N-am apucat să parcurg cele 600 de pagini. Nu avem explicații, nimeni nu poate exonera pentru ceea ce se întâmplă.

În schimb, aș vrea să scot în evidență, dacă tot ați bătut drumul până la Voluntari, trei subiecte.

Primul: Ceea ce s-a întâmplat nu trebuie să se mai întâmple. Dacă, într-adevăr, aceste necazuri, azile ale groazei, cum dumneavoastră le tot menționați de câteva zile, se găsesc doar în Voluntari, înseamnă că România este salvată, înseamnă că am găsit răul la Voluntari.

Eram plecat din țară, m-am întors în câteva ore pentru faptul că am avut impresia că au intrat rușii peste noi. Erau așa de mulți jandarmi și salvări în Voluntari, un spectacol foarte bine regizat și mă îngrozesc...

Ceea ce s-a întâmplat este strigător la cer. Mă refer la căminele așa-zise ale groazei. După ce aseară am fost decimați, Firea Gabriela, sora Gabrielei Firea, asistenta Gabrielei Firea și primarul din Voluntari într-o emisiune condusă de domnul Prelipceanu, pe care l-am sunat de 20 de ori și i-am dat mesaje, nu mi s-a dat dreptul la replică”.

Jurnalist: Îl aveți acum, suntem în direct.

Florentin Pandele: „Aș fi vrut să vorbesc aseară”.

Jurnalist: Eu v-am sunat în prima zi când a fost deschis dosarul penal. Am în telefon 4 apeluri către dumneavoastră.

Florentin Pandele: „Iar eu v-am spus, și fac dovada, că nu am fost în țară”. Edilul spune că „nu este vina primarului din Voluntari că un cămin privat, unde nu sunt atribuții de control din partea instituției primarului, nefiind atribuții...nu aveam cum să intrăm și nu am știut”.

„Dacă aș fi știut, bunul Dumnezeu îmi este martor...Dumneavoastră vă imaginați că un om sănătos la cap, dacă ar fi avut asemenea informații și nu ar fi luat măsuri, sunt convins că orice reprezentant al statului, orice conducător de instituție, care chiar dacă avea atribuții în acest sens și afla acest lucru, lua măsuri de îndată. Avem părinți. Mama mea a murit când avea 40 de ani. De la picioarele mamei mele începea raiul pentru mine. Tatăl meu a murit la 76 de ani și l-am ținut în brațe ca pe un ou. Cine nu-și respectă părinții, bătrânii, seniorii, este un om de nimic. Cei care au greșit, trebuie să răspundă. Nu am avut informații. Sunt un om sensibil. Nu vreau să-mi fac campanie la televizor. Sunt primar de 23 de ani. Nu caut să fac acest lucru acum.

Normal că este strigător la cer și sunt convins că autoritățile statului, Guvernul României vor schimba legislația în vigoare. Trebuie să se dea atribuții și UAT-urilor, primăriilor, ca să răspundă, eventual să-și dea și ei un aviz și să facă controale periodice în aceste cămine private”, a mai afirmat edilul.

Jurnalist: Dumneavoastră bănuiesc că ați discutat cu cei de la Direcția de Asistență Socială din Voluntari după ce a apărut cazul acesta. Știm că nu au atribuții de control, dar acolo, în teorie, ar trebui să fie oameni care să cunoască situațiile din mai multe cămine, nu doar de bătrâni.

Florentin Pandele: „Ceea ce vă spun acum știu de la directoarea Direcției de Asistență Socială, care mi-a spus «domnule primar, dacă am avea atribuții în acest sens și dacă noi ar trebui să dăm avize, dacă noi ar trebui să facem controale periodice, de consultanță, imaginați-vă că am fi puși la punct și am ști ce se întâmplă acolo». Credeți că eu, ca om, noi, ca reprezentanți ai statului, cum ne-am simțit când am văzut la televizor declarații ale medicilor cum că în stomacul bătrânilor s-au găsit nasturi, că mâncau nu știu ce, că erau puși la muncă. Chiar dumneavoastră mi-ați spus mai devreme.

Eu înțeleg că acest spectacol mediatic este făcut ca să o îngroape pe Firea Gabriela. Cum explicați dumneavoastră că din toată România, după ce au fost controale în 3-4 județe și toate televiziunile au prezentat cazul de la Voluntari.

Sora Gabrielei Firea este șef de serviciu și se ocupă de programul educațional pentru copii, nu așa cum au titrat unele televiziuni că a fost șefă de cămin. Totul este gândit, regizat foarte bine ca să fie un spectacol pentru îngroparea, din punct de vedere politic, a Gabrielei Firea. Ceea ce s-a întâmplat în căminele groazei este o nenorocire.

Căminele groazei trebuie să fie un exemplu cum așa nu se mai poate și este un exemplu pentru toți primarii din România ca să nu ajungă în situația în care a ajuns Pandele în care s-au pus tunurile pe soția mea și pe mine. Eu pot să duc. Soția mea este atacată de mai multe publicații haștagiste, USR-iste. USR, după părerea mea, este răul României. Ceea ce s-a întâmplat în Voluntari nu trebuie să se mai întâmple în România. Direcția de Asistență Socială mi-a spus «domnule primar, faceți toate demersurile politice ca și noi să avem atribuții de avizare, de control», pentru că este normal când ai un președinte de Consiliu Județean el nu poate să controleze zeci de cămine de bătrâni din județ. Județul Ilfov are 40 de primari și dacă în fiecare localitate există unu sau două cămine, atunci poți să-l tragi la răspundere pe primar și trebuie să răspundă în fața legii. Dar atâta timp cât el nu are răspunderi prin aparatul pe care-l conduce totul este o demagogie în sensul responsabilității”.