Moțiunea de cenzură "România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare", prin care se cere demisia 'Guvernului progresist' condus de Ilie Bolojan, a fost depusă, vineri, la Parlament, informează Agerpres.

Chestorul Senatului Ninel Peia (PACE - Întâi România), ales pe listele SOS România, a depus la Senat și Camera Deputaților moțiunea și i-a îndemnat pe parlamentarii PSD să susțină acest demers "pentru a scăpa de progresiști". El susține că i-a făcut cadou moțiunea de cenzură președintelui PSD, Sorin Grindeanu, de ziua lui de naștere.

Grupul parlamentar PACE - Întâi România a inițiat moțiunea prin care critică Guvernul Bolojan pentru că "a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanțele, sănătatea, educația, protecția socială, justiția și administrația publică - toate domeniile vitale care definesc viața unui popor liber și demn".

Potrivit lui Ninel Peia, moțiunea a fost semnată de 118 parlamentari, de la AUR, PACE - Întâi România și neafiliați. Peia apreciază că moțiunea ar putea fi prezentată luni în plenul Parlamentului și dezbătută și votată marți.

Deputatul Victor Ponta se numără printre semnatari, după cum a scris pe Facebook.

Pentru a fi adoptată, în favoarea moțiunii trebuie să se exprime prin vot cel puțin 232 de parlametari.