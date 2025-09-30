Plenul reunit al Parlamentului a adoptat marți înființarea Comandamentului Nodului Logistic România, parte componentă a Comandamentului misiunii NATO de asistență de securitate și instruire pentru Ucraina.

Aprobarea vine după solicitarea președintelui Nicușor Dan cu privire la aprobarea înființării structurii în România, cu statut de Comandament Aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistență de Securitate și Instruire NATO - HQ NSATU.

În primăvara anului 2024, pe fondul evoluției agresiunii militare a Federației Ruse împotriva Ucrainei, autoritățile aliate au inițiat demersurile pentru lansarea unei misiuni sub conducerea NATO, în sprijinul Ucrainei. Aceste demersuri s-au concretizat în cadrul Summitului de la Washington, când șefii de stat și de guvern reuniți în cadrul Consiliului Atlanticului de Nord au decis lansarea misiunii de asistență de securitate și instruire pentru Ucraina - NSATU.

Obiectivul misiunii este coordonarea, sub comanda comandantului suprem aliat din Europa (SACEUR), a asistenței în domeniul securității pentru Ucraina și sprijinirea creșterii interoperabilității armatei ucrainene, fără angajarea NATO са parte la conflict. Misiunea este de tip non-combat și se desfășoară numai pe teritoriul statelor aliate, neavând atribuite un teatru de operații sau o zonă de operații întrunită.

