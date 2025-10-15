Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege inițiat de Guvern privind modificările la Pilonul II și Pilonul III de pensii. Au fost 178 de voturi "pentru", 64 de votrui "contra" și 22 de abțineri, iar 31 de deputați nu au vrut să voteze.

Astfel, membrul unui fond de plată poate primi maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare.

Restul banilor, adică 70%, vor putea fi retrași printr-o rentă viageră sau eșalonat, pe o perioadă de cel mult 8 ani. Fiecare tranșă nu trebuie să fie mai mică de 1.251 de lei, adică valoare pensiei minime aflată în plată.

De asemenea, banii vor putea fi însă retrași integral pe 12 luni dacă suma totală nu depășește 15.300 de lei.



Prin excepție, bolnavul cu afecțiuni oncologice, în condițiile prevăzute de Legea nr. 293/2022 pentru prevenirea și combaterea cancerului, cu modificările și completările ulterioare, poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal sub formă de plată unică.

În cazul schimbării domiciliului sau a reședinței într-un alt stat, membrul, beneficiarul, supraviețuitorul sau reprezentantul legal, după caz, păstrează dreptul la pensia privată conform contractului de plată încheiat cu un furnizor din România, plata urmând a se face pe teritoriul statului de domiciliu/reședință, în moneda țării respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

UDMR și PSD au cerut și exceptarea altor categorii de bolnavi cronici, însă Comisa de buget a respins toate amendamentele în acest sens.

Proiectul de lege a fost aprobat de Guvern, adoptat și de Senat, iar după votul de miercuri dat de deputați, acesta merge la promulgare la președinte.