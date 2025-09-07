Plenul reunit al Parlamentului, reunit duminică pentru dezbaterea și votul a patru moțiuni de cenzură, a adoptat și înființarea unei Comisii speciale pe tema violenței domestice, botezată „România fără violență”.

Au fost înregistrate 249 de voturi "pentru".

Zilele trecute, toate grupurile parlamentare au semnat pentru constituirea Comisiei speciale comune „România fără violență”. Este cel mai mare număr de semnături adunate pentru înființarea unei Comisii speciale. Senatoarea PNL Alina Gorghiu va conduce Comisia.

Comisia va funcționa timp de un an, cu posibilitatea prelungirii, iar promisiunile sunt că nu vor fi „tabuuri" și vor fi ascultate victimele, ONG-urile și specialiștii.



