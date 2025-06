Plenul reunit al Parlamentului s-a întrunit luni și a acordat votul de încredere Guvernului Bolojan. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură a avut loc seara la Cotroceni, urmată de prima ședință a noului Cabinet.

UPDATE

De la ora 21:00 a început prima ședință a Guvernului Bolojan.





++++

”Începem azi un nou capitol. Vreau să mulțumesc în primul rând partidelor din majoritate și reprezentanților minorităților naționale pentru că au înțeles imperativul pe care România îl are în acest moment, și anume stabilitatea. Am văzut comentarii în spațiul public care se referă mult mai mult la trecut decât la viitor, evident, legitime, numai că noi toți, ca societate, din momentul acesta trebuie să ne uităm în viitor și cred că este interesul național, și invit partidele din majoritate să acționeze ca atare, să colaboreze pentru interesul comun”, a declarat președintele Nicușor Dan la ceremonia de depunere a jurământului.

El s-a declarat ”foarte fericit” că partidele și-au asumat corecțiile pe care România trebuie să le facă și ”foarte optimist”, deoarece România are un sector privat care este dinamic, care a reușit să dubleze PIB în zece ani li pentru că Bucureștiul are ca obiectiv intrarea în OCDE până la sfârșitul lui 2026: ”Asta înseamnă mult mai multe investiții străine, asta înseamnă dobânzi mai ieftine, asta înseamnă încredere pentru economia din România”.

”Dincolo de economie, trebuie să reformăm statul și, de asemenea, sunt bucuros că partidele care și-au asumat guvernarea, și minoritățile, și-au asumat reforma statului. Și, dincolo de asta, trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor în autoritățile statului român. O să fie un drum lung. Sunt optimist că o să ajungem să construim societatea care să aibă încredere în autorități și, prin asta, în ea însăși”, a mai spus Dan, urându-i succes noului guvern.







+++



Președintele Nicușor Dan a semnat luni decretul pentru numirea Guvernului.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție a membrilor Guvernului României e programată pentru ora 20:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.



+++



Au votat 301 parlamentari "pentru", fiind nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile ca Guvernul să fie învestit. Doar nouă aleși s-au abținut. AUR, SOS și POT nu au participat la vot.

La ora 20:00 urmează ca premierul și miniștrii să depună jurământul în fața președintelui, la Palatul Cotroceni, iar apoi are loc prima ședință de Guvern, în jurul orei 22:00, care este una simbolică.



+++

După puțin peste o oră, dezbaterile s-au terminat și urmează votul, care este secret și se exercită cu bile.

+++

Parlamentarii AUR au ieșit la declarații de presă în fața sălii de plen a Camerei Deputaților, unde urlă și fac show, pe care îl transmite live pe rețelele sociale.





Ce a spus Sorin Grindeanu în fața senatorilor și deputaților

Mă aflu astăzi în fața dumneavoastră deoarece PSD nu a fugit niciodată de RESPONSABILITATE! Din contră, în toate momentele grele pe care România le-a traversat de la Revoluție încoace, PSD și-a asumat mereu RESPONSABILITATEA .Astăzi dăm startul unei coabitări politice, pe care – pentru binele acestei țări și pentru binele românilor - mi-o doresc puternică, pentru următorii 3 ani și jumătate! Astăzi, PSD își asumă guvernarea pentru o Românie stabilă, care își continuă dezvoltarea. O dezvoltare care vizează fiecare român în parte, dar și economia românească în ansamblu.Ieșim astfel din zodia interimatelor păguboase și intrăm într-o perioadă a soluțiilor raționale și realiste!

Trebuie să avem curajul unei resetări, pentru a trece împreună de această perioadă economică dificilă!Este adevărat că din dorința de a face bine, anumite măsuri luate în trecut au produs unele dintre dezechilibrele de astăzi.

Vă asigur însă că toate măsurile au fost luate de partidele care au format în trecut coaliții, cu bună credință, în folosul românilor, însă în contextul de atunci.Este dificil să menții echilibrul perfect, iar Partidul Social Democrat trebuie să își asume în mod onest partea sa pentru trecut.

Cu toate acestea, PSD a fost și va rămâne un partid al oamenilor, un partid al celor care vor să trăiască într-o țară mai bună, cu locuri de muncă bine plătite, educație de calitate pentru copii și servicii de sănătate accesibile tuturor. În tot ce am făcut și vom face, DATORIA NOASTRĂ ESTE SĂ FIM LOIALI ROMÂNILOR, atât celor din țară, cât și celor din străinătate.Aceasta este viziunea social-democraților pentru următorii ani de guvernare!

Vom fi parteneri într-o coaliție guvernamentală chiar dacă celelalte formațiuni politice pot avea uneori viziuni diferite. De aceea, suntem conștienți că nu va fi ușor să ne armonizăm mereu punctele de vedere! PSD însă va fi mereu partidul care va aduce o abordare matură la masa discuțiilor. Dovadă stau chiar rezultatele negocierilor din ultima lună pentru programul de guvernare.

PSD a reușit să obțină continuarea investițiilor în marile proiecte de care depind locurile de muncă ale românilor, cât și dezvoltarea întregii economii ,PSD a reușit să își convingă viitori parteneri de guvernarede importanța menținerii volumului total al subvențiilor din agricultură,PSD a insistat și a reușit să păstreze cote reduse de TVA la alimente și la medicamente.

PSD a insistat pentru protejarea românilor cu venituri mici și medii, și a reușit menținerea unor facilități fiscale acordate persoanelor vulnerabile.

PSD a reușit să limiteze introducerea CASS doar la pensiile care depășesc 4.000 de lei.

PSD și-a convins partenerii de Coaliție și astfel s-a renunțat la taxarea tranzacțiilor bancare. În schimb, sistemul bancar care face profituri uriașe va plăti suplimentar: adică mai mult de 2% ca până acum.

Acestea sunt doar câteva exemple care arată determinarea noastră de a găsi cele mai bune soluții pentru ieșirea din această perioadă dificilă. Sunt convins însă că noul Guvern nu se va limita la acest lucru și va analiza fiecare domeniu punctual.

Vor fi luate măsuri și vor fi decizii ferme! Dar nu cu orice preț! Cifrele sunt importante atâta timp cât ele aduc bunăstare românilor!

Să fim conștienți că nu putem pulveriza traiul de zi cu zi al oamenilor cu venituri mici și medii.

Să fim responsabili, să calibrăm măsurile și să luptăm pentru nevoile mediului de afaceri autohton. Economia românească trebuie să continue să se dezvolte! Este singura soluție!Guvernarea este despre români și nevoile lor. Nu este o arenă în care să lupte diverse părți ale societății ca în "Jocurile Foamei"!

Îmi doresc să traversăm toți deșertul, fără să lăsăm pe nimeni în urmă și fără sacrificii ritualice!

Înainte să închei, vreau să vă atrag atenția că și dumneavoastră, stimați parlamentari, aveți o mare responsabilitate pentru calea pe care va intra România în următorii ani. Mă aștept la transparență, responsabilitate, cumpătare și mai ales la bună-credință! Fără populisme și inițiative fără acoperire bugetară, agende ascunse și interese egoiste!Să intrăm împreună într-o epocă a maturității politice.



Ce a spus Ilie Bolojan în fața senatorilor și deputaților

Este pentru mine o mare responsabilitate să vin în fața dumneavoastră ca prim-ministru desemnat. Împreună cu echipa de guvernare, cer astăzi votul de încredere al Parlamentului României, într-un moment decisiv pentru viitorul țării noastre. Mulțumesc președintelui României, Nicușor Dan, pentru încredere. Mulțumesc partidelor politice care au decis să lase la o parte diferențele dintre ele pentru o misiune comună: aceea de a da României un guvern pro-occidental, care să ia măsurile economice necesare pentru a ieși dintr-o situație dificilă și a repune țara pe direcția dezvoltării.

Mă adresez, totodată, tuturor cetățenilor României, care așteaptă de la noi o schimbare de mentalitate și de acțiune politică.

Le transmit că îmi asum această poziție știind foarte bine situația în care se află România.Îi asigur pe toți cetățenii că reformele și eforturile pentru a readuce România pe cursul de dezvoltare și prosperitate vor începe cu statul și clientela politică.



Nu voi atinge în această intervenție aspecte care țin de enumerarea de proiecte și de politici publice viitoare. Pentru orice fel de proiecte viitoare, trebuie să ai resurse și o țară stabilă. Iar pentru politicile de dezvoltare viitoare, România trebuie să treacă cu bine prin această perioadă dificilă. Mă voi concentra pe urgențele pe care le avem de gestionat.



Dacă voi primi votul Parlamentului, ca prim-ministru voi avea trei direcții prioritare: ordine în finanțele publice, bună guvernare și respect pentru cetățenii țării noastre.În ciuda provocărilor economice, geopolitice și sociale, Guvernul României și majoritatea care îl susține își vor asuma reforme fundamentale, ce vor genera performanță în administrație, dezvoltarea României și recâștigarea încrederii și a speranței.

Ne vom concentra pe refacerea echilibrului bugetar, absorbția fondurilor europene, continuarea investițiilor, sprijinirea mediului de afaceri și menținerea solidarității sociale.

Așa cum am spus, programul de guvernare este construit pe trei piloni fundamentali:

Ordine în finanțele publice, ca bază pentru evitarea unei crize economice și pentru recâștigarea încrederii investitorilor, a piețelor și a cetățenilor;

Bună guvernare, ca motor al reformei statului, care să asigure o administrație eficientă, responsabilă și adaptată nevoilor actuale;

Respect pentru cetățeni, prin servicii publice de calitate, corectitudine în serviciul public și politici sociale oneste, care încurajează și respectă munca.



Desigur, ne asumăm faptul că unele dintre aceste decizii nu vor fi populare. Dar trebuie să ținem cont că:



În absența măsurilor, România ar intra decisiv într-o zonă de nesiguranță fiscal-bugetară, cu riscul să piardă contactul cu direcția europeană a dezvoltării și costuri mari pentru oameni și companii.În schimb, aplicarea măsurilor de reformă a statului va pune bazele unei dezvoltări solide pentru România. În anii următori, avem ocazia să devenim un stat modern, stabil și respectat, atât intern, cât și extern. Totul depinde de voința noastră de a acționa corect, direct și la timp, fără calcule electorale.

În fața instabilității externe și a polarizării interne, acest program propune o altă abordare: fără populism, fără improvizație, fără privilegii.

România a fost condusă prea mult timp fără o perspectivă pe termen lung. Asta ne-a costat bani, încredere și timp. Este momentul pentru decizii mature și durabile. Nu le putem lua decât dacă privim cu luciditate unde suntem și înțelegem ce avem de făcut pentru a nu repeta greșelile trecutului.

Suntem în fața unui test major. Dacă România va continua să se împrumute pentru cheltuieli mult mai mari decât își poate permite, chiar și pentru salarii și pensii, riscăm ca în viitor să nu le mai putem plăti deloc.

Dacă România va continua să adâncească deficitul comercial și bugetar, riscăm să pierdem cursul de schimb și să pierdem investiții. Dacă vom continua să menținem reglementări împovărătoare și o administrație ineficientă, riscăm să pierdem oportunitatea fondurilor europene și a relansării economice. Iar dacă vom mai tolera risipa și indolența în sistemul public, vom pierde pe termen lung încrederea oamenilor și a partenerilor noștri.

Este clar pentru toată lumea că România nu mai poate merge pe drumul pe care a mers până acum. De aceea, mandatul Guvernului pe care îl propun este unul de reformă și reconstrucție, de ieșire din rutină și de recâștigare a direcției corecte. Acestea nu sunt doar niște cuvinte — ele înseamnă schimbări concrete, care încep chiar cu clasa politică și cu administrația publică.

Ordine în finanțele publice

Politica fiscală a României din ultimii ani a fost impredictibilă, contradictorie și, de multe ori, populistă.

Aceasta ne-a adus în situația în care ne aflăm acum. Pentru această stare de fapt sunt responsabile toate guvernările, mai ales cele din ultimii ani. Se cuvine să le cer scuze cetățenilor țării noastre pentru situația în care am adus România. Nu mai trebuie să repetăm greșelile trecutului.

Avem un deficit bugetar de peste 9% din PIB, care ne obligă la măsuri urgente și ferme. Continuarea derapajelor fiscale ar aduce România în pragul incapacității de plată. În schimb, refacerea echilibrelor macroeconomice ne va întări și ne va reda încrederea investitorilor.



Un stat modern trebuie să își plătească datoriile, să își respecte angajamentele și să nu își mintă cetățenii. Pentru asta, vom face ordine în cheltuieli și vom impune disciplina bugetară la toate nivelurile administrației. Veniturile bugetare trebuie consolidate, fără a afecta competitivitatea și fără a penaliza munca și investiția. Vom combate evaziunea fiscală.

Bună guvernare



Cea mai mare problemă a României nu este lipsa de resurse, ci risipa și lipsa de eficiență. Avem o administrație publică învechită, împovărată de birocrație, dubluri de funcții și de instituții. Ne confruntăm cu lipsă de performanță, ineficiență cronică și instituții scăpate de sub control.

Vom începe o reformă a aparatului bugetar, printr-un audit funcțional al instituțiilor și o reorganizare administrativă, atât la nivel central, cât și în administrația publică locală. Simplificarea și digitalizarea vor fi o prioritate reală, nu doar declarativă. La fel și descentralizarea.

Vom reduce structurile administrative și vom profesionaliza resursa umană.Ministerele nu vor mai fi locuri de sinecuri. Funcția publică va fi condiționată de competență, integritate și rezultate. Doar așa putem reda încrederea cetățenilor în stat.

Respect pentru cetățeni



Un stat care își respectă cetățenii este un stat care le oferă șanse egale, care sprijină munca și inițiativa și care nu transformă ajutoarele sociale în dependență. Un stat care înțelege că pensia nu este un privilegiu, ci dreptul pentru o viață de muncă. Un stat în care ai încredere că examenele sunt corecte.

Ne vom concentra pe servicii publice de calitate — în educație, în sănătate și în administrație. Vom susține depolitizarea finanțelor, a școlilor și a spitalelor, nu prin pseudo-concursuri, ci prin impunerea unor criterii de performanță și prin aplicarea lor. Vom susține meritocrația și profesionalismul.

Vom proteja persoanele vulnerabile și vom combate ferm abuzurile. Reforma pensiilor speciale va fi dusă la capăt.

Nu este un moment obișnuit. România are în față o alegere: reformă sau stagnare, responsabilitate sau populism. Vă chem astăzi la un vot de conștiință, pentru un guvern care nu vine cu promisiuni goale, ci cu un mandat de reconstrucție. Vom greși dacă vom trata acest vot ca pe un joc politic. Nu este. Este o alegere între ceea ce trebuie făcut și ceea ce am făcut până acum. Vom fi un guvern al deciziilor, nu al vorbelor. Știm că va fi greu. Dar avem de partea noastră adevărul, nevoia și voința de a face ceea ce trebuie.România are șansa unei noi direcții. Haideți să nu o irosim.



+++

Ședința vine imediat după audieri pe repede înainte, unde PSD, PNL, USR, UDMR, minoritățile și în unele Comisii cei de la SOS România și POT au făcut front comun pentru a bloca eventualele întrebări mai grele pentru candidații la funcția de miniștri. Răspunsurile la întrebări de multe ori au fost amânate, cu promisiunea că ministrul, când va ajunge în funcție, va răspunde în scris la ele.

Au primit aviz pozitiv toți miniștrii propuși.

Numărul minim de voturi necesare pentru ca Guvernul să fie învestit este de 234. Parlamentarii noi Coaliții adună, fără a-i pune la calcul pe cei neafiliați vreunui grup, circa 311 voturi.