Senatul și Camera Deputaților s-au reunit duminică, de la ora 13:00, pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură depuse de formațiunile extremiste AUR, SOS și POT după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pe al doilea pachet fiscal.

UPDATE

Votul pe prima moțiune de cenzură s-a încheiat și a fost respinsă. Din cele cel puțin 233 de voturi necesare, s-au adunat doar 108 voturi "pentru" și un vot "contra".

+++

Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus că și-ar fi dorit ca astăzi "românii să aibă parte de o duminică liniștită, nu să-i vadă pe cei de la AUR cum și-au amintit că trebuie să strige din nou refrenul de toamnă cu <Jos Guvernul>".

"Mi-aș fi dorit să fie o zi de sărbătoare în care să cinstim memoria marelui nostru erou național, Avram Iancu, și să învățăm din lupta sa pentru oameni și pentru libertate. Din păcate, demnitatea națională reprezentată de înaintași a ajuns astăzi să fie speculată politic de formațiuni care sapă adânc tocmai la unitatea acestei națiuni. Vreau să fiu limpede de la bun început: PSD respinge toate moțiunile AUR", a adăugat Grindeanu.

Acesta a explicat că se vor respinge moțiunile AUR, dar "PSD nu va acoperi inerția și lipsa de performanță".

"Standardul nostru este simplu și onest: vrem o reformă reală! O reformă care să aducă pentru români și economia românească locuri de muncă bine plătite, investiții și salarii care cresc odată cu productivitatea. Pentru unii obișnuiți doar să taie poate părea o utopie. Dar pentru noi, PSD, este o obligație să ne gândim la fiecare dintre români", a spus acesta.

Într-un mesaj direct adresat lui Bolojan, Grindeanu a transmis că PSD nu a intrat în această coaliție ca să tacă, ci pentru a da echilibru și pentru a opri excesele.



"România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind. Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini! Dacă reduci totul la cifre reci și concedieri, vei avea în final mai puțină economie și mai multă suferință. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România în recesiune. PSD și-a asumat să apere viața de zi cu zi a oamenilor, drepturile lor și șansa la o viață decentă.De aceea, o spun clar: nu merge cu ultimatumuri și amenințări în fața PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă. Vom continua să spunem că România are nevoie de o direcție clară, indiferent cât deranjează. Nu ne speriem și nu ne lăsăm șantajați", a mai declarat el.





+++

La dezbaterea primei moțiuni, cea pe proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, Ilie Bolojan a spus că politicienii din România se împart astăzi între "cei care vor să reformeze statul și cei care trag de timp, calculând doar câștiguri electorale".

"Anii de comunism și tranziția haotică au lăsat urme adânci și nu mai avem timp de pierdut. Trebuie să reașezăm scara valorilor și să ducem România spre modernizare. Avem astăzi pe masă un pachet de reforme. Ele reprezintă pași importanți ai schimbării și în același timp o amenințare pentru populism și conspiraționism. Am citit moțiunile depuse. Am respect pentru orice opinie, dar unele arată lipsă de logică și înțelegere a interesului țării noastre. De aceea am o rugăminte pentru colegii din opoziție. Nu mai blocați munca Guvernului cu moțiuni de tip Cațavencu. (...) Noi venim aici cu respect și bună credință și dăm socoteală pentru ceea ce facem", a spus premierul.





+++

Ședința Parlamentului a început. Premierul Ilie Bolojan și miniștrii sunt prezenți.

+++

Deși au fost asumate cinci legi, opoziția a decis să nu depună moțiune de cenzură și pe proiectul privind pensiile magistraților, atacate deja la CCR de instanța supremă, cu termen de judecare pe 24 septembrie.

Pentru a fi adoptată o moțiune de cenzură, sunt necesare cel puțin 233 de voturi, însă AUR, SOS și POT abia adună 119 parlamentari.

Citește și: Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe cinci legi; totul a durat 46 de minute

Partidul extremist AUR a depus miercuri seară patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, cu puțin timp înainte de expirarea termenului scurs de la momentul asumării răspunderii premierului pe cele cinci legi, iar joi au fost citite în plenul comun.

Titlurile moțiunilor sunt: "Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar și pentru România!", "Opriți politizarea companiilor publice. Opriți batjocorirea proprietății statului!", "Guvernul mimează reforma - ASF, ANRE și ANCOM continuă să fie instituții corupte, incompetente și rău-voitoare, captive clientelei politice și lipsite de guvernanță profesionistă" și "Opriți sărăcirea românilor! Tăiați de la voi, nu de la ei!".

La fel ca în iulie, când Guvernul și-a asumat răspunderea pe un prim pachet cu măsuri de austeritate și AUR, SOS și POT au depus o moțiune care nu a trecut.

