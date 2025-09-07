Senatul și Camera Deputaților se reunesc duminică, de la ora 13:00, pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură depuse de formațiunile extremiste AUR, SOS și POT după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pe al doilea pachet fiscal.

Deși au fost asumate cinci legi, opoziția a decis să nu depună moțiune de cenzură și pe proiectul privind pensiile magistraților, atacate deja la CCR de instanța supremă, cu termen de judecare pe 24 septembrie.

Pentru a fi adoptată o moțiune de cenzură, sunt necesare cel puțin 233 de voturi, însă AUR, SOS și POT abia adună 119 parlamentari.

Partidul extremist AUR a depus miercuri seară patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, cu puțin timp înainte de expirarea termenului scurs de la momentul asumării răspunderii premierului pe cele cinci legi, iar joi au fost citite în plenul comun.

Titlurile moțiunilor sunt: "Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar și pentru România!", "Opriți politizarea companiilor publice. Opriți batjocorirea proprietății statului!", "Guvernul mimează reforma - ASF, ANRE și ANCOM continuă să fie instituții corupte, incompetente și rău-voitoare, captive clientelei politice și lipsite de guvernanță profesionistă" și "Opriți sărăcirea românilor! Tăiați de la voi, nu de la ei!".

La fel ca în iulie, când Guvernul și-a asumat răspunderea pe un prim pachet cu măsuri de austeritate și AUR, SOS și POT au depus o moțiune care nu a trecut.

