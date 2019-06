Plenul reunit al Parlamentului dezbate la această oră moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Viorica Dăncilă.







UPDATE

16.42 Dezbaterile s-au încheiat și a început votul, care se exercită secret, cu bile.

16.32 Declarații Dăncilă la finalul dezbaterilor

- Sunt sigură că PSD rămâne în istorie pentru deciziile bune, pentru că niciodată nu a luat o decizie împotriva românilor. Alții au făcut-o și românii nu uită.

- Domnuel Pașcan, faceți o gravă confuzie. Noi am înțeles ce ne-au transmis românii, dar dumneavostră, nu. Dacă jingniți nu înseamnă că sunteți mai puternic, ci nu aveți argumente. Eu am bun-simț și cei 7 ani de acasa, iar asta arată că suntem mai buni ca dumneavoastră.

- Domnul Barna, pentru interesul dumneavoastră chiar sunteți în stare de orice? Să duceți în derizoriu rezultatele Președinției Consiliului UE? Toți au apreciat modul de gestionare a acestei provocări. Până și acest lucru vreți să îl ignorați.

- Ați devenit mult prea devreme aroganți. Această aroganță vă va duce la pierzanie. Nu este oa menințare, este încerederea pe car eputem să o generăm din partea oamenilor.

- Vă puteți da doctoratul în plângeri penale. Faceți plângeri penale tuturor celor care nu v-au votat și nu vă vor vota pentru că nu inspirați încredere?

- Doamna Turcan, noi am învățat din acest vot greșelile și nu le ignorăm. Omaneii au votat în 2016 PSD-ALDE pentru a guverna. Faceți diferența între votul la europarlamentare, parlamentare și prezidențiale. Am să rog pe cinvea să vă explice, că vad că nu înțelegeți.

16.06 Declarații Emil Pașcan (PMP)

- Acesta e un Guvern caricatural. Când nu sunt bătuți românii în Piața Victriei, îi umilește România la cozile de votare, când alte state își protejează cetățenii.

- Am urmărit această retorică fastuasă a Guvernului. Mă așteptam ca Guvernul să recunoască greșelile pe care le-a făcut și își asumă asta. Nu ne putem aștepta la prea multe de la Guvernul Dragnea 3.

16.02 Declarații Victor Ponta (Pro România)

- Vom vota pentru, deoarece vrem să atragem atenția Guvernului asupra adevăratei probleme cu care se va confrunta. Nu veți avea probleme azi, nici la Congres, veți avea imediat după, cu situația economică, socială și bugetară.

- Nu am semnat textul moțiunii pentru că a fost un fake de la început. Când vrei să schimbi un Guvern, spui ce vrei în loc.

15.48 Declarații Călin Popescu Tăriceanu (ALDE)

- Citez din Abraham Lincoln: Mai bine să taci și să ii considerat un ignorant, decât să vorbești și să spulberi orice îndoială.

- Ați fi mai încântați să stați în genunchi în fața Bruxelles-ului, să vedeți ce ordine mai primiți.

- Am știut că moțiunea nu este serioasă, am văzut că este citită de finul meu, dar nu mă așteptam să mergeți până acolo.

- Fără îndoială, vă asigur, nu cred că guvernarea PSD-ALDE este perfectă. E departe de a fi perfectă.

- Am trecut prin nenumărate de moțiuni de cenzură (...), m-amobișnuit să dau piept cu tot felul de acuzații. Am trecut peste aceste acuzații, unele hilare, pentru că am înțeles că acesta este dreptul democratic. Totuși, cred că textul prezentei moțiuni mi-a pus capac. O fi semn că politicienii nu mai au imaginație sau au prea multă?

15.42 Declarații Attila Korodi (UDMR)

- Așteptările UDMR pe care le-am așternut în această moțiune sunt așteptările pe care le avem de la toate guvernele.

- Din acest motiv, UDMR crede că Guvernul și unele ministere au avut un rol în ceea ce s-a întâmplat în 6 iunie în Valea Uzului.

- În ultimele două luni, Guvernul nu a gestionat corect situația din Valea Uzului. Este de neînțeles de ce MApN a recurs la dialog abia acum 6 zile.

15.38 Declarații Dan Barna (USR)

- Dacă vă încăpățânați să salvați acest Guvern, în 2020 veți dispărea odată cu el. Lucrurile se schimbă.

- După 26 mai, acest Guvern nu mai are sprijinul poporului, nu mai are legitimitatea, pentru că Românii nu mai vor să fie făcuți de râs în Europa.

- Acest Guvern nu tebuia să guverneze vreodată. A fost o greșeală de la început și este o catastrofă. A fost creația unui om care a crezut că este mai presus de lege și acum știm foarte bine unde este (Liviu Dragnea - n.r.)

15.27 Declarații Raluca Turcan (PNL)

- În ce țară un premier care recunoaște abia acum că nu a avut niciun cuvânt de spus la alcătuirea bugetului României pe anul în curs ar mai rămâne vreo secundă în funcție? Sau ar mai primi susținere în interiorul partidului de care aparține?

- Dăncilă cu siguranța va rămâne aceeași, cu false pusee de independență, legată ombilical de baroni. Nimeni serios și responsabil din România nu ne-ar ierta dacă nu am încerca să dăm jos acest Guvern.

- Jumătate dintre alegători s-au prezentat la vot și au smuls coaliției PSD-ALDE falsa legitimitate pe care a invocat-o în ultimii 2 ani și jumătate. Noi, semnatarii acestei moțiuni, astăzi punem în aplicare mandatul dat de oameni în 26 mai, în sensul îndepărtării de la guvernare a PSD și al asumării, dincolo de orgolii politice, a reconstrucției responsabile a României.



- În urma acestei moțiuni, premierul nu iese nici mai competent, nici mai hotărât, poate doar mai capabil să folosească pârghiile puterii în interes partizan.

- Guvernați în favoarea infractorilor, împotriva românilor, iar românii v-au spus-o verde în față, pe 26 mai: cine ignoră votul oamenilor, ignoră democrația.

15.18 Declarații Florin Iordache (PSD)

- Cât de ipocrit poți să fii ca, după ce ai tăiat salarii, ai mărit taxe și ai băgat oameni în șomaj, să critici Guvernul PSD pentru realizările sale?

- Dacă tot atacți la CCR legile și blocați Guvernul, nu mai fiți ipocriți să ne acuzați că trebuie să guvernăm prin OUG.

- Văd că ați degenerat dezbaterea politică și aproape că nu aveți nicio declarație însoțită de o plângere penală. Câtă ipocrizie poate fi să cerți un Guvern că emite prea multe OUG?

- La fel de ipocrit este să acuzi Guvernul că nu a anticipat prezența la vot. Este multă ipocrizie să mimați grija față de românii din Diaspora. Dacă erați onești, atunci ar fi trebuit să îi cereți președintelui să nu afecteze procesul de votare prin organizarea referendumului în ziua alegerilor europarlamentare.

- Dacă mi s-ar cere să descriu într-un singur cuvânt textul moțiunii de cenzură, acela este ipocrizie.

14.44 Declarații Viorica Dăncilă

- Am încrederea că și majoritatea parlamentară pe care se bazează actuala guvernare, dar și parlamentarii responsabili din Opoziție, sunt conștienți de acest lucru. Îi îndemn, deci, pe aceștia să nu voteze moțiunea și să refuze intrarea României în haos.

- Această moțiune nu vine cu argumente valide și nici nu oferă o soluție pentru problemele țării. Mai grav, avem partide, semnatare ale moțiunii, care au declarat deschis că, în cazul în care moțiunea trece, nu vor participa în viitoarea formulă de guvernare.

- Urmează alegerile prezidențiale. Aștept să văd câte propuneri de înființare de noi secții vor veni de la partidele de opoziție, de la președintele Iohannis și de la ambasade. Eu vă promit că, în calitate de prim-ministru, voi susține financiar aceste propuneri.

- Convocarea din timp a referendumului concomitent cu alegerile europarlamentare ar fi făcut posibilă o dimensionare mult mai corectă a numărului secțiilor de votare din afara granițelor.



- Să știți, domnilor parlamentari ai Opoziției, că nu mă intimidați. Sunt un om onest și responsabil, determinat să fac lucrurile cât mai bine în funcția pe care o dețin. După cum știți, am suplimentat secțiile de votare din diaspora, la un număr mai mult decât dublu față de celelalte alegeri pentru PE.

- Voi face referire la problematica votului românilor, pe care o aduceți în discuție în moțiunea de cenzură. În această moțiune, imputați Guvernului că a revenit la votul uninominal pentru alegerea președinților Consiliilor Județene. Practic, ignorați faptul că votul uninominal aduce mai multă legitimitate acestei funcții și îi responsabilizează în fața cetățenilor pe cei care le cer votul.

- În ce mă privește, voi respecta minoritatea maghiară indiferent de votul parlamentarilor UDMR de astăzi.Îi respect pe reprezentanții tuturor minorităților, pentru că sunt cetățeni români, iar eu sunt prim-ministrul tuturor românilor.Însă, nu voi tolera și, cu atât mai puțin, nu voi participa la punerea în scenă a unor provocări interetnice în România. Iar prin asta, cred că mi-am definit foarte clar poziția.



- Voi spune câteva cuvinte despre incidentul de la cimitirul din Valea Uzului, un subiect care a fost puternic inflamat de interese electorale. Din start, resping orice formă de manifestare extremistă, orice acțiune radicală, orice act de violență pe criterii etnice. Abordarea politică a unui astfel de subiect nu face decât să alimenteze conflictul, să genereze disensiuni și să instige la ură.



- Dincolo însă de aceste mistificări, metafore și sloganuri pe care le folosiți în lipsă de soluții, proiecte și programe, lăsați să se vadă un adevăr de necontestat: admiteți faptul că noi am crescut pensii, salarii și alocații.

- Dacă datoria ar fi atât de mare pe cât spuneți dumneavoastră, s-ar vedea în deficitul bugetar, care în guvernarea noastră nu a depășit pragul de 3% admis la nivelul UE.

- Criticați în moțiune faptul că pierdem șansa de a ne dezvolta cu ajutorul fondurilor europene. Este incredibil, în condițiile în care, dumneavoastră, cei de la PNL și USR l-ați susținut sau îl susțineți pe Cioloș, care a condus Guvernul Zero și care nu a lăsat în urmă nimic.

- Spuneți că e nevoie de investiții străine, dar criticați instrumentul pe care l-am creat pentru a atrage astfel de investiții. Mă refer la Parteneriatul Public Privat, unde am aprobat 22 se proiecte strategice de investiții.

- În acest an, am prevăzut în buget peste 10 miliarde euro pentru investiții publice, îndeosebi pentru infrastructură, educație, sănătate. Iar din fonduri europene avem la dispoziție încă 800 milioane euro pentru investiții prin patru programe operaționale. Ne propunem ca în acest an să reabilităm și să modernizăm 280 de unități medicale și 35 de unități de primiri urgențe.

- Ne acuzați de lipsa investițiilor. O vorbă goală, la care eu răspund cu date concrete. În primele cinci luni ale anului investițiile publice s-au majorat cu peste 10%. Investițiile totale în economie s-au majorat cu 5,7%, situând România printre primele țări din Uniunea Europeană la acest capitol.

- Aruncați cu vorbe goale, dar nu răspundeți, pentru că nu puteți, la argumentele incontestabile pe care vi le punem în față

- Vă amintesc cât de departe erați de adevărul economic al programului nostru de guvernare. În decembrie 2016, susțineați că majorările pe care le anunțam nu sunt sustenabile, că e un program populist, că nu va putea fi pus în practică și că vom duce economia în colaps.

- Sunt multe lucruri de făcut încă pentur dezvoltarea României. Tocmai de accea acest Guvern are toată determinarea să își continue mandatul. Guvernarea este despre ceeea ce faci bine pentru oameni, nu despre circ, jigniri și instabilitate.

- De la preluarea guvernării, PSD-ALDE a dus creștere economică mai mare din perioada 2009 - 2016. Această guvernare nu lasă pe nimeni în urmă. Numărul românilor aflați în sărăcie a scăzut considerabil.

- Să le spuneți oamenilor că sunteți alianța austerității. Dacă voiați să guvernați, făceați public programul vostru de guvernare. Este a treia oară când propuneți dărâmarea unui Guvern fără să aveți ceva concret.

- Am văzut multe metafore și sloganuri, vreți să tăiați subvențiile din agricultură, vreți să impozitați IT-iiștii, să tăiați vocherele pentru vacanță.

- Este a treia oară când vin în Parlament cu ocazia unei moțiuni și observ aceiași abordare a opoziției - supremația jignirilor. Tot texul moțiunii arată incapacitatea opoziției de a livra un proiect serios pentru binele acestei țări

- Nu reprezentați o alternativă la guvernare. Vă întreb: chiar vă doriți să veniți la guvernare? Eu zic că nu.

14.26 Deputata USR Cristina Prună citește moțiunea în plenul Parlamentului.

14.15 Sunt prezenți 250 de parlamentari din 465.

Înainte de vot, Dăncilă și miniștrii au avut o ședință în biroul președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.

Moțiunea, intitulată "Guvernul Dăncilă trebuie demis! Fără OUG-uri, fără parole de acces și fără cozi la vot!", este semnată de 173 de parlamentari de la PNL, USR, PMP și UDMR. Pro România nu a semnat moțiunea, dar a anunțat că o va vota.

Pentru ca Guvernul să fie demis, opoziția are nevoie de cel puțin 233 de voturi, în prezent adunând puțin peste 200 de voturi.

De asemenea, PSD-ALDE au decis să fie prezenți la moțiunea de cenzură pentru a asigura cvorumul, dar nu vor vota.

Înainte de vot, Dăncilă a spus că nu ar enicio emoție.

”Nu am nicio emoție, am încredere în colegii mei, am încredere în partenerii de Alianță”, a declarat ea.

Și președintele PNL, Ludovic Orban, a făcut apel la parlamentarii puterii să voteze moțiunea.

”Am purtat negocieri individuale cu parlamentari din ALDE și PSD. Până la momentul votului aceste discuții vor continua și vom cuantifica la vot câte voturi sunt. (...) Mai adresez public încă un îndemn, aveți două variante: să vă încetați cariera politică rămânând complicii acestui regim toxic pentru România sau aveți șansa de a va reabilita în fața românilor votând aceasta moțiune", a afirmat Orban.