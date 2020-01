Grupul socialiștilor a propus miercuri, în plenul Parlamentului European, o dezbatere privind modificarea legislației electorale din România, dar solicitiarea a fost respinsă cu majoritate de voturi.

Potrivit europarlamentarului USR Cristian Ghinea, 136 de europarlamentari au votat "pentru", iar 302 au votat "împotrivă".

"PSD - penibil până la capăt Grupul socialist propune dezbatere în PE privind modificarea legilor electorale din România. Propunerea socialistă a fost respinsă cu 136 la 302 voturi. Grupul Renew Europe a votat contra și am reușit, alături de PPE, să blocăm. Penibil ce face PSD (și cât zbierau că de ce se discută în PE atunci când chiar erau chestiuni grave de discutat)", a scris Cristian Ghinea pe pagina lui de Facebook.

Și europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan spune: "Am bătut din nou PSD în plenul Parlamentului European. PSD a cerut dezbatere despre România în plenul Parlamentului European sub pretextul că alegerea primarilor în două tururi ar afecta statul de drept din România.Noi am câștigat, PSD a pierdut".