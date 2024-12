Un total de 18.008.555 de cetățeni sunt așteptați duminică, între orele 07:00 - 21:00, pentru a vota viitorul Parlament, care va avea un mandat de 4 ani.

Prezența la vot include și votul românilor din Diaspora

UPDATE

ORA 15:00 Prezența la vot comparată cu cea de la alegerile parlamentare din 2020 este cu peste 10% mai mare acum, raportat la ora aceasta. Astfel, dacă în țară prezența în 2020 a fost de 19,60%, acum este de 30,88%.

ORA 14:00 Peste 5,1 milioane de votanți (28,52%).

ORA 13:00 23,37% prezența la vot - 4.209.456 de votanți.

ORA 12:00 Aproape 3,2 milioane de români au votat la alegerile parlamentare, astfel că prezența cumulată în țară și în străinătate a ajuns la 17,61%.

ORA 11:30 Au fost primite 19 sesizări de posibile incidente electorale: opt nu s-au confirmat, alte trei sunt în curs de verificare, iar una a fost trimisă spre soluționare Biroului Electoral Central.

Au fost aplicate cinci avertismente și 2 amenzi în valoare de 6.500 de lei pentru contravenții legate de procesul electoral, precum fotografierea buletinului de vot, continuarea propagandei electorale, inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare, și sfătuirea alegătorului cu cine să voteze. În acest caz, președintele unei secții de votare din județul Olt, la intrarea în cabina de vot, i-a înmânat unui alegător buletinul de vot gata deschis.

A fost întocmit și un dosar penal pentru distrugere. Un cetățean s-a prezentat la o secție de votare din municipiul Focșani, județul Vrancea, pentru a vota, dar după ce a ieșit din cabina de vot a cerut alte buletine de vot pretextând că a votat greșit. Membrii biroului electoral au refuzat să îi dea alte buletine, așa că cetățeanul le-a rupt pe cele pe care votase.

Totodată, s-a întocmit un dosar penal pentru fraudă la vot. Polițiștii din municipiul Slobozia, județul Ialomița, au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană din comună Cocora a încercat să voteze la o secție de votare deși votase la altă secție.

De la începerea procesului de votare, mai multe persoane, membri ai birourilor electorale sau alegători, din județele Ilfov, Prahova, Constanța și Municipiul București, au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Președintele unei secții de votare din Brașov a suferit un traumatism cranio-cerebral minor ca urmare a căderii unui obiect de mobilier. Persoana a primit îngrijiri medicale la fața locului. Un membru al unei secții de votare din județul Prahova a suferit un traumatism la mână și a fost transportat la spital. În alte situații au fost semnalate lipotimii sau stări de rău. Procesul de votare nu a fost afectat.



ORA 11:00 Un total de 2.214.351 de români au votat deja în România și în afara granițelor (12,30%).

Comparativ cu primul tur al prezidențialelor de duminica trecută (11,34%), prezența până la ora 11:00 este mai mare la parlamentare.

ORA 10:00 Prezența la urne în țară și în străinătate este de 8,00%, adică peste 1,4 milioane de voturi.

În paralel, a început și parada militară de 1 Decembrie din Piața Arcului de Triumf din București. Marele absent este premierul Marcel Ciolacu, aflat la Buzău pentru a vota și care a refuzat să participe la evenimentul din Capitală. Este ultima paradă deschisă de către Klaus Iohannis, care ajunge la finalul celui de-al doilea mandat de președinte.





ORA 09:25 Pragul psihologic de un milion de voturi a fost depășit.

ORA 09:14 Șeful demisionar al PSD, Marcel Ciolacu, a votat la Buzău.

"Am votat ca România să fie în continuare și în Schengen, și în UE, și în NATO. Eu cred că astăzi românii au de ales între stabilitate și haos, între dezvoltare, mai ales pe fonduri UE, și o lipsă a fondurilor pentru pensii și salarii. Eu cred că astăzi e o zi foarte importantă pentru noi, să ne continuăm drumul european și nord-atlantic", a spus Ciolacu.





ORA 09:05 Președintele Klaus Iohannis a votat și a susținut declarații de presă după.

"România, românii au ales calea euroatlantică și au ales-o bine. suntem bine integrați în UE, bine poziționați și respectați în NATO, dar, ca să rămână așa, trebuie să votăm așa. În concluzie, poftiți la vot! Eu am votat pentru o Românie europeană", a declarat Klaus Iohannis.

ORA 09:04 Președinta USR, Elena Lasconi, a spus că a votat pentru ca România să rămână pe parcursul său european.

"Am votat cu încrederea că românii vor alege pentru Parlament o echipă de oameni competenți, care chiar sunt capabili să aducă schimbarea în bine pe care ne-o dorim. Am votat pentru o Românie pentru toți, nu doar pentru unii!”, a postat ea pe Facebook.



ORA 09:00 Prezența la vot a ajuns la 4,44%, din care 3,47% în țară și restul în Diaspora. În total este vorba despre 800.328 de votanți.

ORA 08:42 Purtătoarea de cuvânt a MAI, Monica Dajbog, a precizat duminică dimineață că, în ultimele 24 de ore, au fost primite 104 sesizări de incidente electorale, 41 fiind în curs de verificare. Cele mai multe sesizări au fost despre continuarea propagandei electorale. Au fost aplicate 32 de avertismente și cinci amenzi, în valoare de 14.500 de lei și s-au întocmit dosare penale pentru săvârșirea a șapte posibile infracțiuni.

O persoană s-a prezentat la o secție de votare din județul Cluj sub pretextul că dorește să ofere membrilor biroului electoral ciocolată. A fost scoasă din incintă de un angajat MAI, moment în care a început să se manifeste violent și să facă amenințări grave. S-a întocmit dosar penal pentru ultraj.

Un cetățean din localitatea Ion Ghica din județul Ialomița, aflat în stare de ebrietate, a încercat să deschidă ușa secției de votare, trăgând de cele 3 sigilii, dar a fost oprit și imobilizat de un angajat MAI. Acum este cercetat pentru rupere de sigilii.

ORA 08:32 Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a spus după ieșirea de la vot că acesta este cel mai important vot din an, pentru că Parlamentul conduce România.

"Am votat cum am votat din '90 până azi, am votat un partid care nu pune în discuție rămânerea României în UE și NATO. Dintre partidele care fac asta, am ales unul care a fost corect cu mine tot timpul", a transmis Nicușor Dan.

El a făcut și o gafă, afirmând că România e o republică parlamentară. România este republică semiprezidențială, în care președintele coexistă cu Guvernul, acesta din urmă fiind responsabil în fața Parlamentului.







ORA 08:08 Călin Georgescu și soția lui s-au dus la vot în Mogoșoaia și a spus că a votat pentru ca "binele să învingă răul".

ORA 08:02 Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a votat la Oradea și a îndemnat oamenii să iasă la vot.

"Prin votul lor, românii vor decide mulți ani de aici înainte direcția în care se va îndrepta țara noastră. Am votat cu gândul la România modernă și România europeană", a declarat Bolojan.





ORA 08:00 Prezența la urne este de 2,37% (426.011 de voturi). În urban au votat mai mulți oameni decât în rural.



ORA 07:10 Liderul extremist George Simion a votat în Vrancea imediat după deschiderea urnelor și a declarat că "foarte multe nereguli depistate nu duminica trecută, ci și duminica asta".

"S-au speriat partidele și acum încearcă să influențeze prin primari procesul de vot", a spus el, adăugândă că "trebuie să avem o tranziție democratică a puterii".

Potrivit lui Simion, fraudele au loc prin urnele mobile, solicitate în număr foarte mare.

+++

Sâmbătă seară, președintele Klaus Iohannis a scris pe pagina lui de Facebook că alegerile parlamentare și cele care urmează "nu vor fi numai despre politici și viziuni de stânga, dreapta sau de centru".

"Nu votăm nici pentru a sancționa sau a recompensa pe cineva, ci votăm pentru a rămâne o țară a libertății și a deschiderii sau a ne prăbuși într-o izolare toxică și într-un trecut întunecat.

Ne aflăm în fața unei decizii existențiale și trebuie să alegem între, pe de o parte, democrația și valorile fundamentale care ne-au ghidat ca națiune europeană modernă și, pe de altă parte, izolaționismul, misticismul extremist și ura față de pluralismul occidental", a transmis Iohannis.

"Dragi români, știu că în urma evenimentelor din ultimele zile simțiți că vă pierdeți încrederea în instituțiile statului, în puterea și în legitimitatea votului, care reprezintă esența democrației. De aceea, fac un apel la toate autoritățile implicate în gestionarea procesului electoral și în validarea scrutinelor să nu uite că, înainte de toate, este imperativ ca rezultatele electorale, oricare ar fi acestea, să se bucure de credibilitate și să reflecte în mod real opțiunea și voința cetățenilor. Fiecare vot contează și fiecare cetățean are un rol esențial în conturarea viitorului țării noastre. Nu avem voie să uităm că votul este un drept pentru care semenii noștri au luptat, unii plătindu-l cu sânge, în urmă cu 35 de ani", a conchis președintele.



+++

La alegerile de duminică, nu mai puțin de 31 de partide alianțe și 19 organizații ale minorităților naționale au candidați pentru Senat și Camera Deputaților. PSD are cei mai mulți candidați - 639 - urmat de SOS România, partid condus de extremista Diana Șoșoacă -, 636 de candidați. PNL - 630 de candidați, AUR - 621, Forța Dreptei - 619, UDMR - 596 și USR – 589 de candidați. În total, sunt peste 6.300 de candidați care aspiră la funcția de parlamentar.

În viitorul Parlament vor exista 332 de deputați și 137 de senatori. Adică un deputat la 70.000 de locuitori și un senator la 160.000 de oameni.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice situația numărului de alegători valabil pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 1 decembrie 2024, după cum urmează:

* Numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente este 18.008.555 de cetățeni;

* Numărul total al persoanelor care au dreptul de vot interzis este de 19.403 cetățeni;

* Numărul total al alegătorilor români din străinătate care au optat pentru votul prin corespondență prin înregistrarea pe site-ul votstrainatate.ro și înscriși în listele electorale permanente din străinătate pentru votul prin corespondență este de 6.656 cetățeni;

* Numărul total al alegătorilor români din străinătate care au optat pentru votul la secția de votare prin înregistrarea pe site-ul votstrainatate.ro și sunt înscriși în listele electorale permanente din străinătate este de 5.864 cetățeni.

Cine poate vota la parlamentare și unde:

Se poate vota unde este arondat alegătorul conform domiciliului sau reședinței sau în orice altă secție de votare din afara localității respective, dar doar în circumscripția (județul) unde are drept de vot; nu se poate vota în alt sector.

În străinătate, alegătorii cu domiciliul în țară, precum și cei cu domiciliul și reședința în țară nu pot vota în străinătate. Alegătorul se poate înscrie și în Registrul Electoral cu adresa de reședință cu cel târziu 45 de zile înainte de data alegerilor, pentru a vota pe liste permanente unde are reședința. Dacă nu se înscrie în registru, poate vota fie la domiciliu, fie la reședință. În străinătate pot vota doar alegătorii care au domiciliul înregistrat sau care au reședința în străinătate și domiciliul în țară. Alegătorii se pot înscrie pe liste permanente (inclusiv pentru a se înființa secții suplimentare) sau pot vota prin corespondență.

Votul în Diaspora are loc în 951 de secții și se desfășoară timp de două zile a două zile, dar se încheie tot duminică, ora 21:00 (ora României).

+++

Expert Forum, organizație membră a Coaliției Vot Corect, organizează un centru de informare și asistență electorală pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie. Prin intermediul acestuia, experți electorali și juriști vor răspunde celor mai frecvente întrebări legate de zilele votării și vor oferi asistență pentru sesizarea neregulilor.

Cei interesați pot suna la numerele de telefon 0800 460 002 – gratuit în România sau 0318.222.800 – tarif normal pentru străinătate. Call Center-ul va fi activ sâmbăta, 30 noiembrie (10-21) și duminica, 1 decembrie (7-22) - ora României.

Alegătorii care au nevoie de informații legate de procesul electoral pot accesa platforma www.votcorect.ro.

Platforma oferă răspunsuri la întrebările cele mai frecvente legate de votare: unde și cum votez, cu ce documente, cum se organizează alegerile, cum fac sesizări și altele. De asemenea, conține un formular prin care orice cetățean poate sesiza nereguli din zilele votării. Alegătorii vor primi asistență pentru a formula sesizări, dacă este cazul sau vor fi îndrumați pentru a-și putea exercita dreptul de vot.

Organizațiile membre ale coaliției Vot Corect vor monitoriza zilele votării cu aproape 650 de observatori independenți, acreditați în țară și străinătate. Observatorii vor fi prezenți în secțiile de votare până duminică, inclusiv la numărarea voturilor, pentru a asigura corectitudinea desfășurării alegerilor, dar și pentru a colecta date care vor contribui la elaborarea unor recomandări pentru îmbunătățirea procesului electoral. Monitorizarea procesului electoral se va realiza cu ajutorul aplicației pentru smartphone Vote Monitor, dezvoltată de Code for Romania.

Cine face exit-poll-urile la ora 21:00

Pentru alegerile parlamentare au fost acreditate să prezinte primele rezultate ale votului institutele de donsare CURS și ARA.