Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului s-a reunit de la ora 17:00 pentru a acorda votul de încredere Guvernului Ciolacu 2.0, format din PSD, PNL și UDMR.

Principalele declarații ale lui Ilie Bolojan:

Guvernul pe care ne propunem să îl învestim astăzi este o necesitate pentru România, pentru că avem nevoie de stabilitate, având în vedere criza politică în care ne găsim, de controlul deficitelor bugetare și al finanțelor statului în așa fel încât să luăm măsuri pentru ca lucrurile să nu iasă de sub control. Dar acest lucru nu este suficient. Acest Guvern mai are câteva misiuni importante. Să mențină parcursul pro-european și euroatlantic al României, restabilirea încrederii cetățenilor în stat și în clasa politică.

Majoritatea parlamentară și Guvernul au de pus în aplicare obiective ambițioase: reducerea cheltuielilor publice inutile, descentralizarea, refacerea industriei românești, sprijinirea producției interne, mai ales a celei agricole, continuarea marilor proiecte de investiții și accesarea fondurilor europene, pentru a ajuta creșterea economică.

O provocare importantă este reforma statului. Am mai spus, avem nevoie de o administrație publică bună care să fie pusă în serviciul cetățenilor și al mediului de afaceri. Avem nevoie, de asemenea, de investiții în Educație care să ne facă mai competitivi ca țară. Trebuie să modernizăm și să eficientizăm sistemul de Sănătate, pentru că binele nostru depinde de sănătatea națiunii noastre.

Suntem obligați să investim în Apărare, pentru a ne putea apăra. Nu în ultimul rând, o provocare extrem de importantă este să menținem România în familia statelor lumii libere. Prezența noastră în UE și în NATO este normală dar nu și suficientă. Depinde si de noi cum putem să ne valorificăm beneficiile apartenenței la aceste spații. Reprezentând mai bine România, susținând profesionalismul în politică, creând condiții pentru dezvoltare în țara noastră, astfel încât tinerii să-și găsească un viitor în România iar vârstnicii noștri să simtă că sunt respectați.

Scopul meu nu este să critic pe cei care au intrat mai nou în Parlament sau să desconsider categorii întregi de votanți, dar trebuie să fim sinceri, ca să putem spera că am putea schimba în bine lumea mare din jurul nostru, așa cum declarăm uneori, ar trebui să avem grijă ca lumea mică din jurul nostru să nu ne schimbe pe noi în rău. Asta ar trebui să înțelegem până nu e prea târziu.

Parlamentarii AUR au afișat în plen pancarte cu mesajul "Simulacru de audieri" și "Simulacru de Guvern".

Ciolacu prezintă Guvernul și programul de guvernare.

Principalele declarații ale lui Ciolacu:

Eu nu cred că în această sală există politicieni pro-europeni și politicieni anti-europeni. La 35 de ani de la Revoluția în care românii și-au dat viața pentru libertate și pentru democrație, mi-e greu să cred că cineva își dorește să ne întoarcem în dictatură.

Eu am înțeles însă votul de protest al românilor. Nu cred că este un vot generat de sărăcie, așa cum s-a spus. Și am văzut reputați analiști care au pus degetul pe rană: România nu este o țară săracă! Problema nu e una de inegalitate, ci de inechitate într-o Românie care s-a trezit într-o nouă realitate economică și socială, cu o clasă de mijloc care crește constant. Și îmi permit să citez acum dintr-o asemenea analiză care mi-a atras atenția pentru că surprinde exact esența problemei.



De aceea, pe termen mediu, prioritatea acestui Guvern este să refacă structura economică și socială a comunității. Și să pună la baza acestui proces respectul pentru munca fiecăruia și, mai ales, pentru modul în care este cheltuit banul public! Cetățeanul a servit mult prea mult timp statul. Este timpul ca și statul să își facă corect treaba față de cetățean.

Și voi da un exemplu, cu riscul de a supăra anumite categorii, cum ar fi magistrații. Nu pot sta cu mâinile în sân după decizia Curții Constituționale care a eliminat supraimpozitarea pensiilor speciale! Nu am niciun drept ca persoană publică comentez o decizie a CCR. Orice decizie trebuie pusă în aplicare. Dar, o asemenea decizie produce tocmai frustrare și inechitate față de restul cetățenilor!



De aceea, acest Guvern va căuta soluții pentru a crește în 2025 pensiile mici, pensiile celor care chiar au nevoie de așa ceva. Și de a veni cu o lege a salarizării care să nu mai fie despre cât primește nu știu cine în plus la salariu, ci de cât câștigi în funcție de cât muncești. Iar aici lucrurile trebuie separate foarte clar.

Sporurile și primele nu mai trebuie să fie o obligație lunară, cum au ajuns, din păcate, acum. Beneficiile trebuie să premieze performanța, trimestrial sau anual, exact ca în sistemul privat. Acesta trebuie să fie etalonul. Angajații la stat trebuie să își justifice activitatea prin raportări similare ca în mediul privat. Plimbatul de dosare între etaje, cafenele și meniul de la bufet nu înseamnă performanță.

Vrei spor de fonduri europene 50% din salariu? Atunci trebuie să atragi maximumul din target. Dacă ai absorbție 1% la finalul lunii, atunci tot 1% din acest spor îl vei încasa. Este foarte simplu și corect și, mai ales, este foarte corect. Totodată, trebuie să ne îndreptăm foarte rapid către elaborarea unui nou statut al funcționarului public.

În prezent, funcționarul public a devenit similar cu cornul abundenței. Așa arată raiul oricărui angajat din România: multe zile de concediu pe an, salarii mai mari ca la privat, sporuri fără niciun criteriu de performanță și garanția că aproape nimeni nu te poate da afară, indiferent dacă îți faci treaba sau nu. Aceste lucruri trebuie să înceteze.

Și cred că trebuie să începem de la modul cum ne selectăm angajații la stat. După 35 de ani de la Revoluție, percepția publică și, deseori, chiar adevărul este că nu te angajezi la stat decât dacă ai o pilă. La un ministru, la un primar sau la un șef de instituție. Fix ca în comunism. Trebuie să stopăm această situație. Și vă propun să facem asta prin a renunța să facem angajări la nivelul fiecărei instituții, ci să organizăm o selecție a locurilor de muncă de la stat, pe modelul examenelor naționale, în funcție de specific și repartizarea, în funcție de notă.

Românii ne cer să avem grijă de banul public și exact asta vrem să facem! Asta înseamnă că facilitățile fiscale vor fi extrem de țintite, axate strict pe domeniile economice strategice și acolo unde importăm cel mai mult.

Evident, vom menține politicile publice care au produs rezultate importante în 2024 și le setăm ca standard al dezvoltării economice: investiții publice de 120 de miliarde de lei anual și un ritm de finalizare a 200 de kilometri de drumuri rapide pe an. Accesul echitabil la sănătate îl realizăm prin continuarea construcției celor trei spitale regionale, a celor 10 noi spitale și modernizarea a 17 unități sanitare existente - toate aflate deja în diferite stadii de execuție. O altă provocare majoră este asigurarea de hrană sănătoasă produsă în România. Asta înseamnă peste 16 miliarde euro, în următorii 4 ani, pentru investiții masive în irigații și stimuli pentru noi fabrici de procesare.



Am spus de la început că Educația este una dintre cauzele majore ale nemulțumirilor existente în societate. De aceea, în următorii 4 ani, investițiile în Educație, fără cheltuieli de personal și funcționare, vor fi de 6 miliarde euro. Vorbim despre generalizarea Programului Masa Caldă în școli, adică un sprijin consistent pentru copiii vulnerabili menit să reducă abandonul școlar. Aici aș mai adăuga construirea a peste 900 de școli și grădinițe, dar și achiziția a 1.200 de microbuze electrice pentru transportul elevilor. În plus, vom cheltui un miliard de euro pentru învățământul dual. Totodată, vom reduce masiv impozitele pentru tinerii angajați. Dar și aici - voi continua să îi cer și noului ministru al Educației introducerea unor criterii clare de performanță pentru profesori. Alocarea bugetară în învățământ trebuie să se facă în funcție de performanța școlară.



Nu ne așteaptă un drum ușor! Nu vreau să mint pe nimeni. Trebuie să fim sinceri. Va fi greu, chiar dacă în următorii 4-5 ani sunt anii cu cele mai mari investiții publice din fonduri europene, PNRR și buget - peste 155 de miliarde de euro!Principalii noștri parteneri comerciali din Uniunea Europeană au probleme politice și economice grave. Ultima prognoză a Comisiei Europene arată că Germania și Austria vor avea al doilea an consecutiv de scădere economică, în timp ce Italia, Franța și Ungaria vor avea creșteri minore.

Rezolvarea deficitului de forță de muncă și energia ieftină obținută prin creșterea producției sunt elementele principale pentru succesul ”Renașterii industriei României”. Patriotism economic nu înseamnă comunism. Înseamnă să produci cât mai mult în țara ta, să echilibrezi balanța de plăți, și să stimulezi domeniile în care chiar putem face performanță: agricultură, IT, petrochimie sau materiale de construcții. Mai mult, patriotism economic înseamnă mai multe locuri de muncă aici, în România. Asta va genera venituri bugetare mai mari cu 6 miliarde euro, cumulat, în următorii 5 ani.

Vă mărturisesc că eu, unul, am stat și m-am gândit mult la votul dat de români la ultimele alegeri. Și au dreptate ! Trebuie să ne apărăm, cu mai multă forță identitatea, valorile și interesele noastre naționale. Iar prima dovadă este ordonanța adoptată săptămâna trecută prin care blocăm preluarea ostilă a oricărei companii din România de către firme străine, dacă există interese contrare celor ale statului român! În plus, aderarea deplină la Schengen și ridicarea vizelor pentru SUA sunt alte dovezi clare că suntem o națiune respectată în Europa și în lume.În egală măsură, știu că românii vor să trăiască în pace. Am ajuns să prețuim și mai mult pacea de când avem un război la graniță. România se va dezvolta în pace și liniște. Aceasta este garanția mea și a Guvernului României! De aceea, am dezvoltat o relație foarte bună cu președintele ales al Statelor Unite și cred cu tărie că, după 20 ianuarie, odată cu preluarea oficială a mandatului, una dintre marile sale priorități va fi oprirea războiului din Ucraina. Iar România va susține Statele Unite cu toate puterile în acest demers!



Principalele declarații ale premierului desemnat

Numele miniștrilor PSD în Guvernul Ciolacu 2.0:

Premier - Marcel Ciolacu;

Vicepremier - Marian Neacșu;

Ministerul Justiției - Radu Marinescu;

Ministerul Sănătății - Alexandru Rafila;

Ministerul Transporturilor;

Ministerul Apărării - Angel Tîlvăr;

Ministerul Muncii - Simona Bucura-Oprescu;

Ministerul Agriculturii;

Ministerul Culturii - Natalia Intotero;

Ministerul Economiei și Digitalizării - Bogdan Ivan.



Numele miniștrilor PNL în Guvernul Ciolacu 2.0:

Ministerul de Externe - Emil Hurezeanu;

Ministerul Mediului - Mircea Fechet;

Ministerul Afacerilor Interne - Cătălin Predoiu;

Ministerul Fondurilor Europene - Marcel Boloș;

Ministerul Educației - Daniel David;

Ministerul Energiei - Sebastian Burduja;

Numele miniștrilor UDMR în Guvernul Ciolacu 2.0:



Ministerul Dezvoltării - Cseke Attila;

Ministerul Finanțelor - Tanczos Barna;



Ședința a început cu contre, pentru că opoziția a contestat cele 5 secunde/parlamentar pentru dezbateri, așa cum au stabilit Birourile permanente reunite.

Desemnarea premierului, audierea miniștrilor și votarea Guvernului au fost făcute în mai puțin de 10 ore. Audierile din Parlament, care au durat în unele cazuri cel mult 30 de minute, au fost cele mai scurte și lipsite de consistență audieri de după Revoluție. PSD, PNL și UDMR au f[cut scut în jurul celor desemnați să ocupe funcțiile, iar întrebările incomode ale opoziției au fost evitate cu tact.

Eurodeputata Șoșoacă, parlamentarii și consilierii lor de la SOS urlă prin Parlament, în semn de boicot la adresa învestirii Guvernului Ciolacu 2.0.



Guvernul are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit. Coaliția PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale adună 243 de voturi.