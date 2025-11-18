Parlamentul se reunește marți în ședință comună pentru numirile în Consiliile de administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTv), Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și a președintelui Autorității Electorale Permanente (AEP).

Comisiile reunite pentru cultură au avizat luni seară favorabil propunerile președintelui, Guvernului, PSD, PNL, USR, UDMR, minorități și ale salariaților pentru Consiliile de administrație ale SRTv și SRR.

Grupurile AUR din Senat și Camera Deputaților acuză partidele puterii că fură votul românilor și își bat joc de lege, în contextul nominalizărilor în Consiliile de administrație ale TVR și Radioului public.

Formațiunea extremistă spune că, deși prevederile legale sunt clare, iar repartizarea locurilor în CA ale SRR și SRTv trebuie să respecte proporționalitatea configurației din Parlament, puterea vrea să acorde un număr de locuri egal atât AUR, cât și UDMR, o formațiune cu 32 de parlamentari, de aproape trei ori mai puțin în comparație cu AUR (90).

De asemenea, deși PNL are 73 de senatori și deputați, iar USR doar 59, așadar mult mai puțini decât numărul parlamentarilor AUR, PNL și USR primesc mai multe locuri în cele două consilii de administrație decât AUR.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a transmis că "vom contesta la CCR această modalitate ilegală de desemnare a administratorilor la SRR și la SRTv" și "vom face plângeri penale tuturor reprezentanților puterii care comit acest abuz incalificabil!”.

+++

În ceea ce privește șefia AEP, Adrian Țuțuianu a anunțat că, la propunerea PSD și după un timp de reflecție personală, și-a depus dosarul de candidatură.

Potrivit legii, președintele AEP nu poate fi membru al unui partid politic, motiv pentru care și-a depus joi demisia din PSD.

Țuțuianu a fost consilier județean (2004-2008), președinte al Consiliului Județean Dâmbovița (2012-2016), senator (2008-2012; 2016-2020), ministru al Apărării Naționale (2017), iar în ultimii 3 ani a fost secretar general adjunct al Guvernului și secretar de stat în cadrul SGG.

Votul pentru Consiliile de administrație este secret și se exercită cu bile, iar șeful AEP este ales tot prin vot secret, dar cu buletine.