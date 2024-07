Premierul Marcel Ciolacu a început luni consultările cu partidele politice, la Palatul Victoria, pentru a finaliza calendarul electoral al alegerilor prezidențiale și parlamentare, după ce discuțiile cu partenerii din PNL s-au „împotmolit".

UPDATE

Discuțiile cu cei din AUR s-au încheiat, iar consultările au fost puse pe pauză, pentru că Marcel Ciolacu participă de la ora 12:00 la ceremonia de aniversare a 25 ani de la înființarea Direcției Generale de Informații a Apărării din cadrul MApN.

Înainte de a intra la discuții, liderul AUR, George Simion, a declarat că astăzi sunt probleme grave în țară, cum ar fi creșterea accizelor, și probabil că premierul Ciolacu "a fost ocupat cu Bacul".

Întrebat ce crede despre aceste consultări, care seamănă cu cele organizate de președintele Klaus Iohannis, liderul formațiunii extremiste a spus că i se pare că "domnul Ciolacu își dă prea mare importanță pentru ceea ce este - un mincinos".





+++

Delegația USR la consultările de la Palatul Victoria este formată din președinta USR, Elena Lasconi, alături de primarii din Timișoara și Bacău, Dominic Fritz și Lucian Viziteu.

La finalul discuțiilor, șefa USR, Elena Lasconi, a spus că "acest dialog cred că nu-și avea rostul, dacă se înțelegeau între ei, dar se pare că se joacă de-a democrația. O să vedem dacă doar s-a mimat o consultare".

Ea a mai spus că poziția USR este ca alegerile să aibă loc la termen.





+++

Astfel, luni, de la ora 10.00, la Guvern este așteptată USR, urmată la ora 11.00 de AUR și UDMR de la ora 14.00.

La ora 15.00 este chemat la discuții SOS România, partidul condus de Diana Șoșoacă, la ora 16.00 - Grupul Minorităților Naționale, iar în final, la 17.00 - PUSL, partidul condus de Cristian Popescu Piedone.

Din partea Guvernului, vor participa la consultări premierul Marcel Ciolacu, viceprim-ministrul Marian Neacșu și vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.



De asemenea, marți va continua dialogul cu reprezentanții altor formațiuni politice, a transmis Guvernul printr-o informare de presă.

Premierul Marcel Ciolacu a avut vineri o nouă reacție pe "țopăiala" din Coaliție pe tema alegerilor prezidențiale, anunțând că invită toate partidele la discuții pentru a stabili datele celor două tururi.

"Am lăsat la final un subiect de mare interes zilele acestea. Stimați colegi, mă bucur că, până acum, actul guvernamental nu a fost afectat de tensiunile politice, nici măcar în campania electorală care tocmai s-a încheiat, pentru că am înțeles cu toții că acest Guvern nu este al Coaliției sau al vreunui partid politic, ci este Guvernul României. Toți cei de aici, indiferent de partidul din care facem parte, avem o responsabilitate uriașă de a asigura stabilitatea acestei țări, iar acest lucru înseamnă inclusiv să-ți respecți angajamentele. Nu este vorba de un termen sau altul pentru desfășurarea alegerilor, este vorba de încredere. Țopăiala pe calendar afectează această încredere între parteneri și trebuie să înceteze. Ca premier am obligația de a nu favoriza un partid sau o Coaliție. Astăzi ieșim din calendarul electoral stabilit anterior, fiind ultima zi în care putem promova HG-ul de stabilire a datei alegerilor, convenită pe 15 septembrie", a spus Ciolacu la debutul ședinței de Guvern.

Astfel, el a anunțat că luni, alături de vicepremierii Marian Neacșu (PSD) și Cătălin Predoiu (P NL), îi va invita pe liderii tuturor partidelor politice să stabilească împreună calendarul alegerilor prezindențiale.

"Aceasta este abordarea corectă, nu schimbarea unui ministru căruia i s-a impus de către propriul partid să nu inițieze un act normativ convenit anterior. Nu voi răspunde provocărilor de a declanșa o criză guvernamentală și o instabilitate în România", a conchis Ciolacu.



Reacția lui Marcel Ciolacu vine după ce ministrul PNL al Internelor, Cătălin Predoiu, a primit marți un ultimatum ca până vineri să promoveze în Executiv actul normativ. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar între PSD și PNL s-a iscat un scandal cu replici dure.

O a treia întâlnire între liderii PSD-PNL pentru a stabili calendarul alegerilor prezidențiale s-a terminat cu un nou blocaj. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă nu au reușit marți să stabilească datele primului și celui de-al doilea tur.

Liberalii se reunesc luni, de la ora 13:00, în ședința Biroului Politic Național, prezența fizică fiind obligatorie.

+++

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan consideră că premierul Marcel Ciolacu s-a grăbit cu întâlnirile cu partidele pentru a stabili data alegerilor prezidențiale și a precizat că nu este vorba de consultări, ci de discuții.

Rareș Bogdan a fost întrebat, duminică, la Digi 24, citat de News.ro, despre consultările pe care Marcel Ciolacu le face cu partidele pentru a stabili calendarul alegerilor prezidențiale.



„Cred că puțin domnul premier s-a grăbit. Eu știu că consultările sunt realizate de către președinte. Putea să vorbească de dialoguri de seară putea să vorbească... N-am văzut aceste dialoguri de seară sau dialoguri de dimineață din partea premierului atunci când noi am hotărât comasarea alegerilor. Era frumos ca dacă dorim acum să întrebăm partidele din opoziție, putere, reprezentate în Parlament sau grupurile politice să o fi făcut și atunci era o chestiune de eleganță democratică dar sigur niciodată nu-i prea târziu, dar e mult să spunem consultări. Sunt niște discuții, dialoguri de dimineață între premier și reprezentanții partidelor. Noi rămânem consecvenți, considerăm ca alegerile trebuie să fie la termen tocmai pentru ca dezbaterea prezidențială să fie una puternică și candidații la prezidențiale să își poată prezenta proiectele”, a explicat Rareș Bogdan.



El a reamintit de ce înțelegerea inițială dintre PNL și PSD privind alegerile prezidențiale în luna septmbrie nu mai este valabilă.



„Era vorba ca lista comună să obțină 50% plus 1, noi n-am obținut 50% plus 1, am obținut doar 48% și de asemenea proiectul, începând cu data de 10 iunie, să fie unul președinte-premier în tandem, cele două partide, nehotărând care dintre ele dă președintele care candidatul la prim-ministru, respectiv liste comune la parlamentare.La Sâmbăta de Sus și la Poiana Brașov, cele două partide, PSD și PNL, au luat decizia să meargă cu candidați proprii și singuri în alegeri. Deci practic înțelegerea de pe data de 3 martie a devenit caducă”, a explicat liderul PNL.

Rareș Bogdan a mai declarat și de ce liberalii nu merg la întâlnirea cu premierul Ciolacu.



„De asta noi nici nu participăm la aceste consultări, pentru că noi discutăm în coaliție cu social-democrații, iar ne-am trimis reprezentantul care este reprezentantul Ministerului Administrației și internelor și în același timp este colegul nostru Cătălin Predoiu în care avem de plină încredere că va veni cu argumente. Deci eu cred că ar trebui să încetăm cu această dezbatere absolut falsă și strict-politicianistă și să ne ocupăm de problemele reale pe care România le are”, a transmis Rareș Bogdan.



Întrebat ce ar putea convinge PNL să accepte data alegerilor prezidențiale în septembrie, Rareș Bogdan a răspuns: „Doar dacă ne pierdem mințile în noaptea asta și nu avem nicio premisă că ni le-am pierde”.