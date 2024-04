Partidul extremist AUR a depus luni, la Biroul Electoral Central, peste 682.500 de semnături pentru alegerile europarlamentare.

„Am venit cu oameni care știu patru-cinci limbi străine, cu profesori universitari, cu oameni care au făcut doctorate pe bune. Am venit cu oameni care au predat sau predau în universități din Statele Unite, din Franța și alte state europene. Am venit cu apărătorii patriei române, am venit pentru o viziune a unei Europe unite, dar a unei Europe a națiunilor, care respinge un proiect federalist european. Am venit având în spate semnăturile a peste 630.000 de români care la apelul nostru și-au pus numele și semnătura pentru candidații AUR. Vrem să cerem votul de încredere, suntem singura formațiune care nu a fost la guvernare și la conducerea acestei țări. Avem încredere în cei care deschid lista AUR: domnul Cristian Terheș, Claudiu Târziu și Claudiu Piperea. Avem încredere în această Alianță AUR formată din mai multe partide suveraniste, avem încredere că altul este drumul pentru România, nu cel din prezent, când stăm în genunchi la masa celor care ar trebui teoretic să fie aliații noștri. Sperăm să câștigăm primul loc în această bătălie. PSD și PNL, de frica pierderii primului loc și a înlăturării actualei conduceri, au făcut o listă comună, o listă pe care găsim niște nume de tristă amintire. Dacă vor vota românii lista Partidului Comasat îl vor trimite în Parlamentul European încă o dată pe Gheorghe Flacă și pe Virgil Popescu”, a declarat președintele AUR, George Simion.

Partidul extremist susține că numărul mare de semnături "demonstrează faptul că AUR este singura alternativă la gașca PNL-PSD".

„Obiectivul pe care îl avem ca alianță e să arătăm lumii că există o alternativă viabilă, profesionistă, curajoasă și puternică la această majoritate formată din PNL și PSD. E important pentru România să aibă din iunie 2024 cât mai multe voci național suveraniste, conservatoare și creștin-democrate în Parlamentul European, care să apere interesul națiunii române în toate comisiile. Vor urma câteva săptămâni de foc. E o ocazie pentru electoratul român să compare, apoi pe 9 iunie să decidă: vor mai multă prosperitate în România sau mai multă sărăcie; mai multă suveranitate, adică să luăm noi deciziile, sau mai multă vasalitate, să stăm aplecați în fața străinilor. A sosit timpul ca vocea națiunii române să se audă și la Bruxelles”, a declarat Cristian Terheș, cel care deschide lista Alianței AUR la alegerile europarlamentare.

Alături de Cristian Terheș, pe primele locuri pe listă se află Claudiu Târziu, Gheorghe Piperea, Georgiana Teodorescu și Adrian Axinia.

„Candidatura noastră este dovada că nu suntem anti-UE sau antieuropeni așa cum suntem acuzați. Este dovada vie că înțelegem foarte bine rolul României în Uniunea Europeană și înțelegem realitățile cu care se confruntă Uniunea Europeană, realități care trebuie schimbate dacă vrem ca proiectul european să continue și toți care facem parte din el să beneficiem de acest proiect. Este nevoie de o schimbare în proiectul european, iar această schimbare nu va putea fi determinată decât de către o forță conservatoare masivă, care are șansa în 2024 de a face majoritate în Parlamentul European și de a schimba componența și direcția de mers a Comisiei Europene, politicile care sunt împotriva proiectului european”, a susținut Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor.