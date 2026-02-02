Partidul extremist AUR a prezentat prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară, una dintre ele fiind eliminarea impozitului pe locuință.

Printre priorități se numără indexarea pensiilor și a alocațiilor cu rata reală a inflației, astfel încât veniturile celor mai vulnerabili români să nu mai fie erodate de scumpiri.

De asemenea, AUR a anunțat corectarea nedreptăților făcute persoanelor cu dizabilități, categorie grav afectată de majorarea taxelor și impozitelor, concomitent cu reducerea sau restrângerea unor drepturi.

Un proiect aflat în lucru, care va fi depus în zilele următoare, privește eliminarea impozitării primei locuințe. AUR consideră că dreptul la o locuință nu trebuie tratat ca un lux, iar românii care dețin o singură casă sau un singur apartament nu ar trebui impozitați pentru nevoia elementară de a avea un acoperiș deasupra capului.

Propunerea AUR este ca prima locuință să fie scutită de impozit, iar impozitarea să se aplice de la a doua, a treia proprietate și mai departe, acolo unde este vorba despre acumulare patrimonială, nu despre necesitate.

"Acest model funcționează deja în alte state europene. Statul român trebuie să înceteze să trateze cetățeanul ca pe o sursă infinită de taxe. A avea o locuință nu este un privilegiu, ci o condiție de bază pentru o viață demnă. Impozitarea agresivă a locuințelor este o nedreptate care trebuie corectată", spune formațiunea.