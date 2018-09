Vicepreşedintele PE, Ioan Mircea Paşcu, a declarat că mesajele prin care ni se spune că nu e indicată ridicarea MCV sunt o tendință motivată de teama "porcăriilor" făcute sub acoperirea mecanismului, cum ar fi protocoalele secrete.

"Mesajele care vin «nu, să nu daţi la o parte MCV», cred că mare parte din tendinţa aceasta e din teama tuturor porcăriilor făcute sub acoperirea acestui mecanism. Acum să vedem (şanse de ridicare a MCV – n.r.). Până la urmă nu poţi să-l ţii la infinit, pentru că vedeţi şi în Schengen, de pildă, Croaţia nu a îndeplinit criteriile tehnice. Le-am spus, noi le-am îndeplinit şi tot nu am intrat. Nu există prea multe reacţii la potlogăriile făcute sub acoperirea MCV în ţară, protocoale secrete. Faţă de aceste lucruri ar trebui să se exprime împotrivă. Maximum ce vor face este să păstreze tăcerea în aceste condiţii", a declarat sâmbătă, la Antena 3, europarlamentarul PSD, Ioan Mircea Pașcu, relatează Mediafax.