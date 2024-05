Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, la finalul unei ședințe de Guvern care a avut loc la Brașov, că a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre posibilitatea oferirii sistemului de rachete Patriot pentru Ucraina.

"Am avut o discuție cu președintele României și urmează să luăm o decizie în CSAT”, a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat de jurnaliști cum se raportează la acest subiect, Ciolacu a replicat că, după ședința CSAT, "lucrurile vor fi foarte clare".

În ciuda insistențelor jurnaliștilor, el nu a oferit mai multe detalii: "E o decizie care se ia în CSAT, nu avem păreri când vorbim de apărarea națională”.

Același Ciolacu spunea duminică seară, la Antena 3, că ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, este sceptic în ceea ce privește oferirea Ucrainei a unui sistem de rachete Patriot.

"Sunt convins că președintele Iohannis va avea discuții cu prim-ministru, cu ministrul Apărării, CSAT și de aici încolo textul curge. În fapt, dacă noi avem, acum vorbesc în nume personal, un sistem de apărare, îl montăm în România să ne apere tot de partea estică, da? Dacă este al nostru, dar îl montăm un pic mai încolo, adică în Ucraina și ne apără tot pe noi, adică chiar e mai bine cumva și pentru noi. E o decizie strategică care va fi luată. Am spus, sunt argumente și pentru acest lucru", a declarat Marcel Ciolacu.



Ciolacu a mai spus că "toți înțeleg că trebuie să ne protejăm propriul nostru spațiu aerian, inclusiv în incidentele legate de rachetele rusești", după ce și premierul polonez, Donald Tusk, a declarat că "nu avem suficiente Patriot pentru a le putea oferi în acest moment".

"Deci Polonia, mult mai înarmată ca România, spune nu hotărât. România, mult mai slab înarmată decât Polonia, se gândește să dea. (...) Suntem trei state cu sistemul Patriot. Este Polonia, România și Germania. Știm poziția Germaniei. Acum, domnul Donald Tusk este prim-ministru al Poloniei. La noi, conform Constituției, comandantul suprem al armatei este domnul președinte Klaus Iohannis. Eu nu am avut o discuție încă, după vizita președintelui în Statele Unite, am avut discuții cu ministrul Apărării. Domnul ministrul al Apărării are rețineri mari în ceea ce privește să dăm acest sistem, unul dintre sisteme, în Ucraina, dar decizia, repet, se ia împreună în CSAT, împreună cu președintele României", a afirmat Ciolacu.

Întrebat de jurnaliști, președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat luni că subiectul nu trebuie politizat, iar decizia se va lua la cel mai înalt nivel, după analiza structurilor responsabile în domeniu și în CSAT.

"Este un subiect care nu trebuie politizat, este o decizie care se va lua, așa cum a anunțat și domnul președinte, după analiza structurilor responsabile în acest domeniu, se va analiza în CSAT și, pe baza detaliilor care însoțesc o astfel de decizie, va urma o decizie asumată de la cel mai înalt nivel", a afirmat Ciucă.

Chestionat dacă ar fi oportun ca România să doneze Ucrainei un astfel de sistem, Nicolae Ciolacu a răspuns: "Aici nu contează părerea personală a cuiva, nici măcar a mea, este o chestiune atât de complexă încât trebuie să avem pe masă o analiză cât se poate de bine dezvoltată, cât se poate de acoperitoare la toți factorii și la toate consecințele".

Săptămâna trecută, președintele Klaus Iohannis a declarat, după ce a fost primit la Casa Albă de președintele Joe Biden, că există nevoia unor sisteme de apărare antiaeriană în Ucraina, sisteme avansate, și, în acest fel, în ultimele săptămâni este o discuție destul de intensă despre cine poate să ofere sisteme Patriot Ucrainei.

"România dispune de astfel de sisteme și atunci, sigur, am fost întrebați și noi. Și Președintele Biden a adus această chestiune în discuție și i-am spus că sunt deschis să discutăm aceste chestiuni, asta însemnând că va trebui să discut eu acasă, în CSAT, să vedem cum putem să punem problema, ce putem să oferim, și, evident, ce putem să primim în schimb, pentru că este, după părerea mea, inacceptabil să rămână România fără apărare antiaeriană. Eu cred că vom găsi o soluție. Este vorba de un singur sistem Patriot", a declarat șeful statului.

Un jurnalist i-a spus că doar un sistem din cele două este funcțional, iar Iohannis a replicat: "Credeți-mă că știu mult mai multe detalii, dar da, este unul funcțional, care va rămâne în România, celelalte, care sunt în faze avansate de operaționalizare, și despre unul dintre acestea era vorba".