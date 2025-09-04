Partidul extremist AUR a depus miercuri seară patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, cu puțin timp înainte de expirarea termenului scurs de la momentul asumării răspunderii premierului pe cinci legi.

UPDATE

Citirea celor patru moțiuni de cenzură s-a terminat după circa o oră și jumătate.

+++

În prezența a puțini senatori și deputați, 172 care și-au anunțat prezența, în plenul reunit se citesc cele patru moțiuni de cenzură.





+++

Anunțul a fost făcut miercuri seară, la ora 23:00, de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care acuză "abuzurile legislative și a măsurile de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar".

Titlurile moțiunilor sunt: "Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar și pentru România!", "Opriți politizarea companiilor publice. Opriți batjocorirea proprietății statului!", "Guvernul mimează reforma - ASF, ANRE și ANCOM continuă să fie instituții corupte, incompetente și rău-voitoare, captive clientelei politice și lipsite de guvernanță profesionistă" și "Opriți sărăcirea românilor! Tăiați de la voi, nu de la ei!".



Tot miercuri spre miezul nopții, Birourile permanente reunite au avut ședință pentru a stabili calendarul dezbaterii și votului. Astfel, s-a decis ca joi, ora 11.00, să aibă loc citirea moțiunilor de cenzură, iar duminica, ora 13.00, sunt programate dezbaterea și votul.

De menționat că AUR nu a depus o moțiune de cenzură și în cazul legii privind pensiile magistraților, astfel că legea este considerată adoptată. Cel care mai poate schimba ceva este președintele Nicușor Dan, care o poate trimite la CCR când legea ajunge pe masa lui pentru promulgare.

De asemenea, ÎCCJ decide joi, de la ora 13:00, dacă va sesiza Curtea în cazul proiectului.

+++

Demersul opoziției vine după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunerea pe cinci legi și, la fel ca în iulie, când Guvernul și-a asumat răspunderea pe un prim pachet cu măsuri de austeritate și AUR, SOS și POT au depus o moțiune care nu a trecut, nici acestea nu au șanse să fie adoptate, pentru că sunt necesare 233 de voturi, minimul necesar pentru ca Executivul să fie demis.

