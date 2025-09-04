Președintele Nicușor Dan a fost întrebat într-un interviu pentru Observator cum au fost primele 100 de zile de mandat și a răspuns, printre altele, că au fost "intense".

"Intense. Au fost trei lucruri importante. Am avut o provocare cu formarea unui guvern stabil. După care am avut o provocare cu deficitul, iar din fericire lucrurile sunt sub control. Și apoi o prezență externă, care a fost în opinia mea consistentă, cu multe reuniuni, care era necesară. Europa, lumea voia să vadă ce se întâmplă în România", a spus președintele Dan.

Întrebat ce notă și-ar da, Nicușor Dan: a răspuns: "7-8 așa, sunt o persoană exigentă".

