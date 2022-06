Proiectul de lege pentru completarea art.25 din Legea contabilității nr.82/1991 a fost adoptat miercuri de Camera Deputaților și prevede reducerea cu 45 de ani a perioadei de arhivare a documentelor financiar-contabile.

Astfel, proiectul, adoptat de Camera Deputaților în calitate de for decizional, prevede ca, de la 1 ianuarie 2023, statele de salarii pentru care angajatorul are o declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, pe beneficiari de venit, conform prevederilor legale sau pentru care angajatorul are obligația legală de a depune declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, la Agenția Națională de Administrare Fiscală, se păstrează timp de 5 ani.

În prezent, perioada de păstrare a acestor documente în arhivă este de 50 de ani.

Proiectul de lege, inițiat de parlamentari PNL, USR și unul de la AUR, merge acum la președinte pentru promulgare.