Premierul Nicolae Ciucă a anunțat, la începutul ședinței de Guvern de joi că, potrivit datelor Comisiei Naționale de Prognoză, că produsul intern brut (PIB) al României a crescut cu aproape 50 de miliarde de euro în anul 2022, adică 4,9%.

"Creșterea nominala în 2022 a PIB este una semnificativă. În comparație cu anul 2021, avem o creștere a PIB de aproximativ 50 de miliarde de euro. Creșterea din 2022 este egală cu valoarea PIB în anul 2002, în situațiile pe care le știm, în situațiile de criză de care a trebuie să ne ocupăm s-a reușit o performanță guvernamentală prin care de la o estimare de aproximativ 1.396 de miliarde să realizăm 1.427 de miliarde. Și estimarea a fost depășită cu aproximativ 8,5 miliade de euro", a spus Nicolae Ciucă.

Premierul a mai spus că această creștere "ne face să privim cu încredere către mediul antreprenorial din România, să îi acordăm tot ceea ce este necesar pentru a putea să se profileze cât mai bine în țară și pe piața externă".

El vrea și o mai multă consistență a capitalului românesc și să devină un competitor la același nivel ca cel străin. Totuși, el a apreciat rolul investițiilor străine din România.

De asemenea, prognoza de creștere economică a României este de 2,8% în 2023, a mai anunțat Nicolae Ciucă.

La rândul său, ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, a declarat că datele privind creșterea PIB-ului "certifică ceea ce timp de un an am încercat să facem cu mediul de afaceri și cu zona socială".

"Dacă vreți să traduc plastic, ce s-a întâmplat în 2022 (...) reflectă ceea ce am și vrut când am venit la guvernare și am discutat în coaliție: schimbarea tipului de motor economic. Dacă înainte e pandemia România avea un motor economic care se baza pe anumite zone de stimulare și care arătau o viteză de creștere bazată pe stimuli concreți ai Guvernului către economie și cetățeni (...), în perioada pandemiei s-a schimbat tipul de motor economic. S-a pus un motor de mașină mai lentă. Ceea ce noi am încercat împreună, cu toate criticile, cu toate animozitățile din acest an greu, ne-am ținut de cuvânt să punem un motor sustenabil", a spus Câciu.

Dacă în anii trecuți efortul guvernamental era de 2% din PIB, în 2022 a fost de 6%, unde se adaăugă creditul fiscal de 4,7%, a mai spus ministrul