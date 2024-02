Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, este acuzat de Agenția Națională de Integritate (ANI) de conflict de interese de natură administrativă.

Cristian Popescu Piedone a reacționat într-un mesaj pe Facebook la anunțul ANI, afirmând că "Agenția Națională de Securitate nu mă vrea la Primăria Capitalei".

"Interesele politico-securiste mizerabile vor un păpușar în fruntea bucureștenilor, nu un gospodar care să lupte pentru cetățeni și pentru oraș, deopotrivă", a scris edilul.



Mai exact, în exercitarea atribuțiilor de primar, Piedone a emis și a semnat dispoziția de numire a ginerelui său (afin de gradul I) în calitate de membru al Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii care cad sub incidența Legii nr. 550/2002, calitate de pe urma căreia a obținut un folos material (venituri încasate în anii 2021 și 2022) în valoare totală de 109.520 RON.

Astfel, ANI îl acuză că a încălcat dispozițiile art. 70 și 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 5, lit. f) și art. 228, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.

Cristian Popescu Piedone a anunțat duminică seară, la postul B1TV, că va candida la Primăria Capitalei



„Voi candida la Primăria Capitalei din partea Partidului Puterii Umaniste, iar cine vrea să se alinieze lângă noi, să aibă o alianță cu noi, sunt deschis. Sunt și social, și liberal. Ce n-au ei eu am. Am suportul electoratului, a firului de iarba. De acolo provin, dai in mine, dai în clasa sociala. Mi-a venit rândul biologic, datorită experientei mele. Cei 30 de ani ani ai mei mă legiferează că am depus jurământ. Finala se joacă între mine și Nicușor Dan”, a spus edilul.