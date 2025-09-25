Guvernul a decis joi prelungirea plafonării la mai multe alimente, deși inițial premierul Ilie Bolojan se pronunțase împotrivă. PSD s-a opus însă renunțării la plafonare.

Durata plafonării adaosului comercial la unele categorii de produse agroalimentare se extinde până la 31 martie 2026, potrivit Ordonanței de Urgență adoptate de Guvern.

Decizia are în vedere garantarea accesului populației, respectiv al persoanelor defavorizate/cu venituri reduse, la produsele de bază și protejarea consumatorul final.

Actul normativ se adresează operatorilor economici din sectorul agroalimentar (procesatori, distribuitori, comercianți), categoriilor de persoane vulnerabile din România aflate în situație de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, în linie cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale.Lista produselor agricole și alimentare cu adaosul comercial plafonat cuprinde:

• Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități;

• Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT;

• Brânză telemea de vacă vrac;

• Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

• Făină albă de grâu „000" până la 1 kg;

• Mălai până la 1 kg;

• Ouă de găină calibrul M;

• Ulei de floarea-soarelui până la 2 l;

• Carne proaspătă pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os și aripi de pui, varianta standard);

• Carne proaspătă porc (carne porc lucru, pulpă porc cu os și fără os, spată de porc);

• Legume proaspete vrac (roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca și ardei capia, usturoi);

• Fructe proaspete vrac (mere roșii și mere golden, prune, pere, struguri de masă);

• Cartofi proaspeți albi vrac;

• Zahăr alb tos până la 1 kg;

• Smântână - 12% grăsime;

• Unt până la 250 grame;

• Magiun până la 350 grame.

"Această măsură a determinat scăderea prețurilor pentru categoriile de produse de mai sus și, implicit, a crescut puterea de cumpărare a populației", susține Guvernul.

"Am luat decizia să continuăm plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare ... Acest lucru s-a făcut atât pe baza discuțiilor din coaliție, dar și pe baza discuțiilor cu rețelele de magazine și cu producătorii", a declarat miercuri premierul Ilie Bolojan în cadrul unei conferințe de presă.

"Deși s-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil, așa cum se vede și în acest aspect am fost deschis la argumente, dar deciziile trebuie întotdeauna luate nu pe baze populiste, ci pe baza unor analize serioase. Consider că intervențiile în piață nu sunt, pe fond, soluția pentru o scădere reală a prețurilor", a explicat Bolojan concesia făcută social-democraților care s-au opus ferm încheierii plafonării.

El a subliniat că soluția înseamnă "mai multă producție", este foarte important "să ne creștem producția și procesarea produselor agroalimentare, pentru că trebuie să recunoaștem că am valorificat puțin potențialul agricol al României".

"Trebuie să producem mai mult, iar asta înseamnă câteva componente: să ne susținem producătorii puternici care astăzi și-au dovedit capabilitatea prin accesul în marile rețele de magazine, și-au dovedit potențialul prin exporturile pe care le fac, prin programe de susținere directă a acestora, în așa fel încât sau să-și crească capacitatea de producție, sau să-și o diversifice și să producă lucruri care astăzi sunt importate într-o pondere foarte mare. Gândiți-vă că, de exemplu, carnea de porc este importată într-o pondere mare, alimentele pentru animale sunt importate aproape în totalitate, hrana pentru animale și așa mai departe",

a spus premierul Bolojan.

Pe lista produselor plafonate se află și magiunul, introdus în ianuarie 2024, iar unul dintre argumente din ordonanța de prelungire a plafonării este că limitarea adaosului comercial pentru magiunul de prune a condus la "o creștere semnificativă a vânzărilor".

"A devenit accesibil și persoanelor care suferă de diabet, oferind un exemplu concret de cum reglementările menite să limiteze prețurile pot avea și un rol social, facilitând accesul persoanelor defavorizate sau cu nevoi speciale la produse sănătoase și nutritive".

