PNL a retras proiectul de modificare a legii transparențe, un deputat susținând că voia să protejeze cercetările secrete din agricultură, nu să secretizeze modul de cheltuire a banilor publici primiți de partide.

Partidul Național Liberal (PNL) a anunțat că retrage proiectul de lege privind modificarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Deputatul liberal Dragoș Ciubotaru arată că intenția lui a fost să susțină activitatea de cercetare în agricultură, nicidecum să secretizeze modul de cheltuire a banilor publici primiți de partide ca subvenție de la bugetul de stat.

Astfel, deputatul liberal Dragoș Ciubotaru, susține pe Facebook că a avut o altă intenție când a inițiat această modificare legislativă, respectiv cercetările, patentele și secretele comerciale din agricultură. „Aceste cercetări sunt solicitate de mulți indivizi interesați, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, și sunt utilizate ulterior pentru a fi monetizate. Cu alte cuvinte, se cer studiile, cercetările, patentele, iar apoi sunt vândute sau utilizate în scopul valorificării lor. Pentru a veni în sprijinul celor afectați, am hotărât, împreună cu câțiva colegi, să inițiem un proiect de lege care să apere și să protejeze aceste cercetări, fie că sunt realizate de entități publice, fie că sunt realizate de entități private din fonduri publice (programe guvernamentale sau europene). Proiectul de lege nu a fost primit bine de societatea civilă, iar mulți au interpretat că ne dorim limitarea accesului la informațiile de interes public – total fals!”, susține deputatul.

Deputatul, în toate pozițiile cu icoana lângă el

Presshub a relatat că modificările propuse înființează o nouă categorie de „informații speciale”, informații care pot fi secretizate de conducătorii instituțiilor de stat. Ciubotaru susține că este adeptul transparenței și că Legea 544/2001 este o icoană pentru el. „Sunt un adept al transparenței. În toate pozițiile pe care le-am ocupat am răspuns cu celeritate tuturor solicitărilor, pe loc sau în ziua următoare. Având în vedere reacțiile și feedbackul primit, am hotărât, în această dimineață, retragerea proiectului. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public a fost, este și va rămâne o icoană pentru mine. Este o lege bună, o lege pe care am îmbrățișat-o și am respectat-o întotdeauna”, susține deputatul într-o postare case se intitulează „Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită”.

