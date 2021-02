Biroul Politic Național al PNL a validat sâmbătă, într-o ședință desfășurată în format online, propunerile pentru posturile de secretar de stat și alte funcții publice care au revenit liberalilor după negocierile purtate în coaliția de guvernare.

„În conformitate cu procedurile statutare, organizațiile PNL au formulat propuneri pentru pozițiile de secretari de stat, președinți, vicepreședinți de agenții. A existat o evaluare făcută de o comisie desemnată de președinții filialelor județene. În urma evaluării, am supus validării Biroului Politic Național 72 de candidați pentru pozițiile respective, oameni care urmează să gireze funcții importante în statul român și să susțină premierul, miniștrii în activitatea Executivului”, a afirmat Ludovic Orban, președintele PNL, la finalul ședinței Biroului Politic Național al partidului.

El a explicat că au fost susținute deopotrivă persoane care au făcut parte din Guvernul Orban, dar și „reprezentanți noi, figuri cunoscute”, transmite Agerpres.

„Am susținut în continuare reprezentanți care și-au desfășurat activitatea în cadrul Guvernului pe care l-am condus. De asemenea, am luat decizia de a susține reprezentanți noi, dar figuri cunoscute, precum Lucian Heiuș, care a fost deputat și va fi secretar de stat la Ministerul Finanțelor, Rodica Cherecheș, deputat al PNL, care va gira funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții. În ceea privește reprezentanți ai PNL care și-au desfășurat activitatea, aș menționa pe Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, pe Aurel Simion, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, și pe Gheorghe Ștefan, tot secretar de stat la Ministerul Agriculturii. Am mers în anumite situații pe continuitate. De asemenea, am stabilit reprezentanți pe care i-am considerat potriviți să gireze funcții publice”, a adăugat Orban.

Printe persoanele validate de conducerea partidului se numără:

Florica Cherecheș - președinte al Autorității Naționale a Persoanelor cu Dizabilități Copii și Adopții.

Nicolae Stănica - președinte Comisia de Prognoză

Valentin Croitoru- Președintele Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate

Daniel Baciu - președinte Casa de Pensii

Mirela Calugăreanu - președinte ANAF

Robert Chioveanu - președinte ANSVSA

Ionel Sreioșteanu -secretar de stat la Ministerul Transporturilor

Adrian Foghis - secretar de stat, Ministerul Transporturilor

Gheorghe Ștefan - secretar de stat, Ministerul Agriculturii

Aurel Simion - secretar de stat la Ministerul Agriculturii

Lucian Heiuș - secretar de stat la Ministerul Finanțelor

Alin Chițu - secretar de stat la Ministerul Finanțelor

Vasile Panait - secretar de stat, Ministerul Mediului

Marcu Nicu - secretar de stat, Ministerul Mediului

Sorin Banciu - secretar de stat la Ministerul Mediului

Gheorghe Sorescu - secretar de stat, Ministerul de Interne

Marius Bălu - secretar de stat, Ministerul Apărării

Claudiu Racuci - secretar de stat, Ministerul Dezvoltării

Cătălin Boboc - secretar de stat, Ministerul Muncii

Marina Manea - secretar de stat, Ministerul Educației

Ion Sorin - secretar de stat, Ministerul Educației

Cristian Roman - secretar de stat, MIPE

Alex Bologan - secretar de stat, cercetare și digitalizare

Dana Niculescu - secretar de stat la Ministerul Economiei

În schimb lista cu propunerile de prefecți și subprefecți nu a fost validată la ședința de sâmbătă iar Ludovic Orban a evitat să dea un răspuns când se va finaliza acest demers, notează HotNews.

Din cei 80 de secretari de stat pe care îi va avea Guvernul Cîțu, PNL va numi 42, USR-PLUS - 26 și UDMR - 12. De asemenea, la capitolul prefecți PNL va propune 23, USR-PLUS - 14, iar UDMR - 5.