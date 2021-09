Ca și cum campania nu ar fi arătat fața adevărată a PNL, liberalii s-au întrecut la Congres în discursuri sterile, tot repetând ca o moară stricată sloganul ”României liberale”.

Aflat într-un picaj de popularitate, președintele Klaus Iohannis a dorit să arate că nu-i prea pasă, așa că și-a ignorat funcția de mediator neutru și s-a dus la Congresul PNL, pentru a zâmbi superior atunci când liberalii își rupeau mâinile în aplauze.

”Nu ne-am mai întâlnit de mult în această formulă și mă bucur să vă văd aici în număr atât de mare și vă salut cu căldură pe toți, liberali din toată țară”, și-a început inadecvat discursul KI, pe fondul regulilor pandemice modificate pentru a nu deranja șușaneaua liberală.

La intrare, președintele fusese întrebat dacă i se pare normal un congres cu atât de mulți participanți, în condițiile în care Capitala a trecut sâmbătă de 4 la mie. N-a răspuns, după cum nici premierul Florin Cîțu nu a răspuns, afirmând, în schimb, că organizarea a fost bună. Ce contează că nu s-a respectat distanțarea fizică. După această paranghelie cu mici, președintele și premierul vor ieși, cel mai probabil, să ceară românilor să respecte măsurile anti-COVID și să fie responsabili. Vor fi credibili după ziua de astăzi?

Printre obișnuitele platitudini, Klaus Iohannis nu și-a ascuns nemulțumirea față de modul în care s-a desfășurat campania internă, de la care și-ar fi dorit ”mai multe dezbateri de idei, mai multe discuții aplicate, pe moțiuni și pe proiecte”.

Și discursurile care i-au urmat au fost marcate – cu foarte mici excepții – de aceeași lipsă de idei și proiecte, vorbitorii încercând să mascheze această lacuna prin demult perimata fluturare a pericolului ”ciumei roșii”.

Altfel, președintele a avut dreptate atunci când le-a transmis liberalilor că lucrurile grave spuse și cuvintele dure folosite de cele două tabere ”sapă credibilitatea unui partid puternic încercat”.

Pe de altă parte, Iohannis s-a referit la curajul PNL de a-și asuma responsabilitatea guvernării într-o perioadă extrem de dificilă. N-a pomenit nimic de mișcările greșite ale premierului, dând din nou vina pe USR PLUS și pe Ludovic Orban: ”Sunt de neînțeles sabotajele venite din propriul partid, chiar dacă până la un punct ele ar putea fi explicabile prin prisma luptei electorale interne”.

Președintele a subliniat că viitorul președinte al Partidului Național Liberal va avea o misiune foarte, foarte grea, reamintind că liberalii și el au promis în 2020 patru ani de stabilitate politică, ani în care România ”să demareze și să finalizeze investiții structurale majore și reforme sistemice îndelung așteptate”. Unul a fost irosit deja. Chiar de către liberali care în loc să guverneze s-au păruit între ei.

El le-a cerut celor două echipe să mențină unitațea partidului după alegeri, pentru a da României ”un liberalism puternic, care să acționeze ca un adevărat vector de modernizare și construcție pentru națiunea noastră”.

”Partidul Național Liberal are obligația să își asculte alegătorii, să țină cont de lecția voturilor primite și să se adapteze la problemele reale ale prezentului. Recent, făceam un apel la responsabilitate și maturitate către partidele din arcul guvernamental. Este un apel pe care îl reiterez, pentru că nu toți cei cărora le era adresat au manifestat aceeași responsabilitate și maturitate”, a rostit șeful statului. A uitat din nou să-l urecheze și pe favorul său la șefia liberalilor, care a dinamitat practic coaliția și a dat tonul campaniei murdare din partid.

Șeful statului a atras nou atenția tuturor partidelor parlamentare că, dacă vor continua așa, riscă să piardă definitiv încrederea electoratului în mediul politic.

După ce le-a reproșat celor de la USR PLUS lipsa de responsabilitate, președintele a susținut că actuala guvernare ”trebuie fără doar și poate să continue, pentru că nu există niciun motiv real ca premierul să fie demis sau să își dea demisia”.

La capitolul priorități, președintele a subliniat că rămân neschimbate: ”Românii vor investiții în sănătate și infrastructură, românii vor eliminarea birocrației și vor digitalizare, românii vor venituri mai mari și sprijin pentru categoriile vulnerabile. Românii vor o educație mai bună pentru copiii lor, românii vor să își îndeplinească visul european, al unui trai prosper într-o societate liberă și democratică”.



Dacă Ludovic Orban a vorbit de o guvernare liberală până în 2024, iar Florin Cîțu de una pe durata a cinci ani, Klaus Iohannis a aruncat în aer pariurile: ”Eu cred că România poate avea un deceniu de guvernare de dreapta”.

”Milioane de români iubesc fibra liberală”, ”principiile liberalismului sunt singurele pe care se poate clădi o țară dezvoltată, profund democratică”, a mai spus Klaus Iohannis, în linia de comunicare a taberei Cîțu, care împarte românii în cel mai simplist și nociv mod: liberalii - buni, restul - răi.

Și viitorul președinte al PNL Florin Cîțu a tot repetat - așa cum a făcut și în ultimele luni - că liberalismul e unica soluție pentru România.

Sabotat de susținătorii lui Orban, premierul și-a pierdut suflul, dar, chiar și fără huiduielile din sală, discursul său n-ar fi avut substanță. Lauda deșănțată de sine a fost singurul fir roșu au discursului său.

”În această campanie am văzut România, am văzut ce au nevoie românii și am văzut că au nevoie de liberalism, România are nevoie de liberalism", a afirmat Florin Cîțu, la fel de străin de problemele românilor ca și șeful statului.

Pentru ”echipa câștigătoare”, Congresul s-a văzut ca un moment de ”liberalism autentic”,ca momentul în care PNL dă o lecție de democrație tuturor partidelor politice din România, dar și românilor: ”Colegi liberali, eu sunt Florin, omul care nu a intrat de mult în politică, dar a muncit mult și fără compromisuri ca să ajungă aici și pentru asta vă mulțumesc vouă".

E drept că la un moment dat și-a amintit că România e totuși o țară săracă. Soluția? Ați ghicit: doar PNL, și doar PNL.

”Sărăcia trebuie eradicată din România și vă garantez că doar noi, liberalii, avem soluția. Se numește România Liberală! Eu nu vă voi propune niciodată că facem din PNL o copie a PSD. Niciodată! Noi suntem Partidul Național Liberal! Eu nu doresc ca PNL să fie mare prin mesaje populiste sau prin migrație politică. Vom face ca Partidul Național Liberal să fie cel mai mare partid din România", a susținut Cîțu.

Deși va fi sprijinit din Parlament de PSD, dacă USR PLUS refuză să revină la guvernare, premierul mimează distanțarea de social-democrați:

"Eu nu voi purta niciodată o geacă pe care scrie 'Votați PSD'. Niciodată! Cum aș putea? Când PSD este și va rămâne cel mai mare inamic al Partidului Național Liberal? Sunt sincer și direct, indiferent de costurile politice, așa că trasez o linie foarte clară. Cât sunt eu președinte al Partidului Național Liberal, nu vom face alianță cu PSD. Ne delimităm de acest partid toxic, care a făcut rău românilor. Îl ținem în opoziție acum, dar și după 2024. Și iarăși vreau să fiți foarte atenți: pe mine nu o să mă vedeți niciodată în ipostaza de a forța o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. Suntem liberali, nu facem ca Dragnea!”.

Rareș Bogdan a avut, fără îndoială, cel mai toxic discurs, făcându-l invidios pe George Simion.

"Vom rămâne liberali, creștini, în Europa, în parteneriat cu Klaus Iohannis, alături de dumneavoastră, marea familie liberală. Florin Cîțu - președinte", a urlat eurodeputatul, la finalul unui discurs extrem de populist.

El a povestit cum premierul a dat cu pumnul în masă la Bruxelles în fața Ursulei von der Leyen, pentru a se lupta pentru PNRR.

Obișnuit să stea cu capul plecat din alte vremuri, și Emil Boc l-a ridicat în slăvi pe Cîțu:

”Este premierul și omul care ce spune face. A promis că nu crește taxe, nu a crescut taxele, a promis că nu închide economia, nu a închis economia. Dragi primari, a promis PNDL-ul, îl avem în Monitorul Oficial și se aplică, cu riscul pierderii mandatului de prim-ministru. Cîți alții au făcut în mandatul lor așa ceva pentru România și pentru PNL?"

El nu s-a ferit nici de apelul la naționalisme: ”Haideți să învățăm din lecția celor 1000 de ani în care Ardealul a trăit despărțit de România”, ”putem hrăni 80 de milioane de români”.





Violeta Alexandru a avut cam singurul discurs decent, în care a vorbit și de lucruri concrete. După cum ne-am obținut la liberali, femeile lipsesc din peisaj, Alexandru fiind singura femeie care a urcat pe scenă.