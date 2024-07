Liberalii nu vor organizarea alegerilor prezidențiale mai repede, așa cum au anunțat că sunt de acord în primăvară. Liderul partidului, Nicolae Ciucă, a anunțat că scrutinul prezidențial trebuie să aibă loc la termen, adică în noiembrie.

"Am convenit, pe baza tuturor discuțiilor pe care le-am avut, ca campania să nu se desfășoare în luna iulie sau august, când știm cu toții că este o perioadă de vacanță. În felul acesta, în unanimitate, toți membrii BPN au fost de acord ca în continuare să susținem organizarea alegerilor prezindețiale la termen", a declarat Ciucă la finalul ședinței Biroului Politic Național, în timp ce premierul Marcel Ciolacu se consulta la Guvern cu partidele pe același subiect.

El a reiterat că PNL este responsabil să va continua să guverneze cu PSD, în ciuda "tuturor provocărilor și amenințărilor care sunt în jurul nostru". Șeful PNL a adăugat că PNL nu a fost invitat la negocierile de la Guvern cu partidele, pentru că nici PSD nu a fost invitat.

Totuși, negocierile, deși sunt conduse de premier, acesta este și șeful PSD.

La finalul discuțiilor de la Parlament, Ciucă este de părere că e nevoie de o ședință a Coaliției.

După ce mai mulți lideri PSD au spus că nu are onoare, Ciucă a fost întrebat dacă el crede că social-democrații car îl acuză de asta au onoare: "Onoarea mea a fost, este și va rămâne pentru România și pentru români. Am în spate o carieră și în ea am demonstrat și onoare, și demnitate și nu mi s-a reproșat niciodată până acum. În viața politică, lucrurile stau altfel. Cred că diferența trebuie să fie făcută de faptul că cei care au ridicat un astfel de subiect, mai întâi de toate să se uite la propria prestație și, dacă o fac, vor ajunge singuri la o concluzie. Onoarea nu este o sintagmă cu care să te joci la orice fel de întâlnire, supărare pe care o ai. Este o chestiune pe care o ai sau nu o ai. Eu n-am vorbit de rău despre niciunul dintre ei, nici nu vreau să o fac. (...) Ceea ce are sau nu are fiecare dintre noi rămâne de văzut. (...) În politica din România sunt singurul om politic care am demonstrat că am onoare atunci când am făcut trasferul de mandat de la Palatul Victoria. Când o vor face și alții, putem să discutăm, dar îmi aduc aminte că alții au stat și au avut alte abordări când au ocupat aceeași funcție (Sorin Grindeanu - n.r.)".

Întrebat dacă din cauza tensiunilor cu PSD se teme că social-democrații vor fi mai "agresivi" în ceea ce privește racolările de primari, Ciucă a spus: "Este o realitate, din păcate, și anume că aceste discuții în interiorul BPN au loc în urma unor activități de racolare a primarilor care s-au desfășurat în perioada de dinaintea alegerilor până la rezolvarea tehnică a candidaturilor. Asta e o preocupare la nivel local, acolo unde a fost foarte pregnantă această activitate și consider faptul că e deja conștientizat și știm ce ar putea să urmeze, e bine să fim pregătiți".

Nicolae Ciucă a fost întrebat dacă, pe viitor, mai e posibil un tandem președinte-premier cu social-democrații. "Dumneavoastră (presa - n.r.) mai vedeți posibil acest lucru?", a replicat Ciucă.

Despre faptul că PSD acuză PNL că nu are oameni de onoare și viceversa, întrebat ce trebuie să înțeleagă oamenii din asta, Nicolae Ciucă a declarat că este o dezbatere iscată politic, iar cele două partide ar trebui să discute despre temele importante, însă "ne ocupăm de discuții care ne duc într-o cu totul altă direcție".