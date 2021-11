Biroul Politic Național al PNL a decis luni seara cu majoritate absolută de voturi începerea negocierilor cu PSD pentru o coaliție guvernamentală. Și UDMR urmează să facă parte din această coaliție, dacă se ajunge la un acord.

Liberalii susțin că această majoritate va asigura României ”stabilitatea necesară pentru a fi depășită criza politică și sanitară”.

”A rămâne la guvernare nu e un scop în sine pentru PNL, ci este o necesitate pentru ducerea la îndeplinire a tuturor obiectivelor asumate în programul de guvernare”, precizează PNL într-un comunicat.

Negocierile vor începe marți, ”cu o fișă de parcurs clară”.

Liberalii doresc ca, până la 1 decembrie, Executivul să fie învestit, au precizat surse din PNL pentru News.ro. 49 de lideri din BPN au votat în favoarea guvernării alături de social-democrați, și doar 22 s-au împotrivit.

PNL susține că are câteva principii care nu sunt negociabile:

- Formarea unei majorități în jurul PNL, cu premier liberal

- PNRR este un proiect național, asumat de România și aprobat de Comisia Europeană

- Stabilitatea macroeconomică a României, cu respectarea traiectoriei deficitului bugetar asumat față de Comisia Europeană

- Nicio taxă mărită, iar statul va fi un partener onest al mediului de afaceri

- Continuarea reformelor pe tema salarizării, a pensiilor, precum și reforma administrativă

- Realizarea reformelor asumate pe tema justiției și închiderea MCV

- Reforma statului

- Menținerea parcursului european și euro-atlantic și a parteneriatului strategic cu SUA.

Fostul președinte al PNL Ludovic Orban a afirmat însă, după ședința de la Vila Lac, că nu a fost stabilit un mandat clar pentru negocieri, ci "pur și simplu s-a lăsat la îndemâna echipei de negociere să negocieze orice cu PSD".

De principii vorbește și Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a declarat luni seara, la Antena 3, că în urma discuțiilor PNL, UDMR și minorități nu se va face rabat de la principii.

”Toată lumea a înțeles că este un moment de răscruce pentru România. Nu am simțit niciun coleg frustrat sau reținut de ceea ce a fost am trecut ... Este un moment dificil prin care trece România. Am cerut o discuție serioasă. Cred că am depășit tot acel «bonjour»", a spus Marcel Ciolacu.



”Din punctul meu de vedere, sinucidere politică. Este o gravă trădare a alegătorilor care au votat cu PNL simplul fapt că se stă la masă cu PSD să se negocieze un Guvern. Eu nu mă las indus în eroare de aparențe”, a spus Orban.



PNL va prezenta în cadrul acestor negocieri decizia ”fermă” că orice majoritate va trebui să respecte parteneriatul PNL cu președintele Klaus Iohannis: ”Respectarea parteneriatului cu președintele României este o solicitare absolut necesară pentru ca aceste discuții să poată avea rezultate concrete”.

Greu de înțeles ce-o însemna respectarea parteneriatului PNL cu Iohannis.

Decizia a venit după ce Consiliul Politic Național al PSD a decis luni dimineața că va începe negocierile cu PNL, UDMR și minorități pentru formarea unui guvern.

Și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat luni că, după consultările cu președinții organizațiilor județene, s-a decis începerea negocierilor pentru formarea unei mari coaliții PNL-PSD-UDMR.