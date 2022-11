Coaliția de guvernare și-a propus să crească natalitatea în România prin extinderea la nivel național a unui program derulat anii trecuți de fostul primar general Gabriela Firea la nivelul Capitalei.

Astfel, marți, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Gabriela Firea, și ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, au semnat Ordinul Comun pentru Regulamentul programului social de creștere a natalității – FIV.

Potrivit Ordinului, în cadrul programului, un beneficiar poate primi ajutorul financiar pentru un număr de maximum trei proceduri pe an pe toată perioada desfășurării programului. Cererile se depun începând cu 5 decembrie, potrivit Gabrielei Firea.

Ajutorul se acordă sub forma a două vouchere: un voucher electronic și unul pe suport hârtie.

Voucherul electronic are o valoare de 5.000 lei și este aferent tratamentului medicamentos, iar voucherul pe suport hârtie are o valoare de 10.000 lei și este utilizat pentru procedurile medicale specifice.

Condițiile cumulative pentru acordarea ajutorului sunt: cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriți sau nu)/ femeia infertilă să aibă domiciliul în România, să aibă calitatea de asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, procedurile medicale de specialitate recomandate trebuie să se desfășoare într-o unitate medicală de pe teritoriul României afiliată programului, autorizată să desfășoare acest tip de activități specifice, iar vârsta femeii să fie cuprinsă între 20 și 45 ani.

De asemenea, începând cu 1 decembrie 2022, ajutorul se acordă pentru maximum 2.500 de beneficiari, iar de 1 ianuarie 2023 - pentru maximum 10.000 de beneficiari.

Prezent la semnarea Ordinului, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat că "este o problemă a natalității, mai ales în zonele democratice dezvoltate în Uniunea Europeană", cu toate că săptămâna trecută s-au anunțat pentru prima oară peste 8 miliarde de oameni la nivel mondial.

"În Uniunea Europeană există o scădere drastică a natalității. Nu putem vorbi despre un viitor și despre o dezvoltare sustenabilă dacă nu intervenim în zona de natalitate. Pe lângă programele pe care le-a lansat doamna ministru Gabriela Firea acum câteva săptămâni, vine cu un nou program. Este evident că ne vom implica în continuare, că ne-am implicat și chiar ieri am hotărât, prin amendamentele pe care le aducem la OUG 119, să venim cu 0,68 lei pentru toate familiile care au în întreținere trei copii sau pentru familiile monoparentale. Deja există o evidență a acestei coaliții îndreptată către familie și către susținerea familiilor pentru a avea copii, indiferent că s-au schimbat prioritățile tinerilor – întâi doresc să-și întemeieze o carieră, pe urmă doresc o familie și cam pe ultimul plan vin să aibă copii", a spus el.

Liderul PNL, premierul Nicolae Ciucă, a declarat că proiectul este unul la care s-a lucrat îndelung.

"Iată că, prin hotărârea inițiată la nivelul Guvernului, reușim să trecem practic acel demers birocratic, prin care să reușim asigurarea implementării a acestei măsuri. Știm cu toții - și se discută foarte mult și în spațiul public - despre această problemă deosebit de gravă a vremurilor actuale, legate de scăderea natalității. Este o problemă pe care am asumat-o la nivel guvernamental și am asumat-o în sensul în care considerăm ca fiind răspunderea noastră să venim cu soluții, astfel încât să putem să asigurăm condițiile necesare pentru ca cuplurile tinere și persoanele singure să poată să aibă acces către aceste facilități, prin care să asigurăm creșterea natalității. Este foarte clar că, prin acest proiect, cei care își doresc, vor putea să beneficieze de sprijinul pentru intrarea în programele de asigurare a natalității, prin fertilizarea in vitro. Este o măsură pe care doamna ministru a susținut-o, pe care și noi am susținut-o și, de aici înainte, este doar o chestiune de timp și de coordonare pentru ca ea să se aplice efectiv și de care să beneficieze toți cei care așteaptă de mult timp reglementarea acestei măsuri", a spus Ciucă.

Programul de acordare a voucherelor pentru cuplurile infertile a fost extins la nivel național după ce Gabriela Firea a inițiat acest demers la nivelul Bucureștiului pe când era primar general.

Programul din Capitală, denumit "O șansă pentru cuplurile infertile", a fost derulat prin ASSMB și a dus la nașterea a peste 200 de copii. Primăria Capitalei a acordat un sprijin financiar cu o valoare totală de până la 13.800 lei/cuplu infertil din București cu indicație medicală pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. Prima etapă a avut ca țintă 1.000 de beneficiari și a înregistrat 1054 dosare depuse și aprobate, iar FIV 2 (derulare 2019-2020) a fost extins la 2.000 de beneficiari.