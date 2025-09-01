PNL a transmis luni că alături de premierul Ilie Bolojan refuză "să mină" și că reforma administrației locale "nu este praf în ochi".

Liberalii transmit că "partidele politice trebuie să fie rezonabile: reducerea efectivă de posturi este de 10%. Nu de 25% sau 45% cum s-a spus în presă".

Reacția vine după ce măsurile privind administrația locală, care vizează concedierea a circa 40.000 de funcționari, trebuia adoptată duminică, însă după o ședință a Coaliției, la cererea PSD și UDMR, care se opun, proiectul a fost amânat pentru două săptămâni.

PNL explică faptul că o primărie sau un consiliu județean are un plafon maxim de posturi, în funcție de numărul de locuitori. Cumulat, la nivel național vorbim de 180.000 de posturi, rotunjit.



Sunt primării/consilii județene care nu și-au construit organigramele la plafonul maxim. Astfel, astăzi, numărul total de posturi stabilite prin organigramele autorităților locale este de 158.500 de posturi, rotunjit.



"Se observă că numărul de posturi înființate prin organigrame este cu aproximativ 23% mai mic decât plafoanele maxime stabilite. Concluzie: o reducere cu 25% a plafoanelor maxime nu ar avea niciun efect în administrație. S-ar referi la posturi care nici măcar nu au fost înființate/ocupate", a scris PNL pe Facebook.



Liberalii mai atrag atenția că "nu toate posturile din organigrame sunt ocupate".

"Numărul de posturi ocupate în administrațiile locale este de 127.500, rotunjit. Raportat la punctul 1, la plafonul maxim, acestea reprezintă 68%. Asta înseamnă o diferență de 32%, în medie. Concluzie: reducerea efectivă de personal în administrațiile locale are efecte de la o scădere de 30% a plafonului maxim. Pe scurt: dacă agreăm să scădem POSTURILE OCUPATE cu cca. 10%, plafonul maxim trebuie scăzut cu 40%. În valori nominale, vorbim de un impact de cca. 13.100 de posturi ocupate reduse", se mai arată în postare.

Formațiunea mai spune că o reudcere cu 40-45%, raportată la plafonul maxim legal, nu la posturile ocupate, asigură un impact cât de cât rezonabil, iar fondurile vor merge la reluarea investițiilor.

"Având în vedere că fiecare unitate administrativă și-a stabilit organigrama independent, inclusiv posturile ocupate, efectele posibilei reduceri cu 40% a plafonului maxim vor fi diferite de la o administrație la alta. Într-o bună parte dintre primării (50%, estimativ) NU VOR AVEA LOC reduceri de personal. În celelalte, reducerea de personal ar putea fi între 1–2% și 20%", potrivit PNL.

Pe scurt, PNL explică faptul că, la o reducere a plafonului de bază cu 25%, niciun post ocupat nu este restructurat, la o reducere de 40% din plafonul maxim legal, cât a propus PNL, cca. 10% din posturi vor fi restructurate (coaliția își asumase 20%), iar în valori nominale este vorba despre cca. 13.000 de posturi ocupate.



"Este un moment de evaluare pentru fiecare primărie care ar trebui să facă reduceri, comparativ cu primăriile din localități asemănătoare unde personalul este dimensionat corect. Ceea ce a propus Ilie Bolojan este doar de bun-simț! Dacă Coaliția de guvernare nu poate face astfel de reforme structurale simple, cum să își propună altele de un impact mai mare? Ceea ce știm astăzi este că 5 din cele 6 pachete vor trece săptămâna aceasta. Viitorul este incert. Noi vom face parte doar dintr-o Coaliție care să poată să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel...", se arată în finalul mesajului.

